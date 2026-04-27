Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
De ce a fost evacuat JD Vance înaintea președintelui în timpul atacului armat. Trump susține că a îngreunat misiunea Secret Service

Donald Trump a încercat să explice de ce vicepreședintele JD Vance a fost evacuat înaintea lui în timpul atacului armat de la Cina Corespondenților de sâmbătă, 25 aprilie, susținând că el însuși a întârziat intervenția agenților pentru că a vrut să vadă ce se întâmplă.

Donald Trump a fost evacuat cu întârziere. FOTO: captură video
Donald Trump a fost evacuat cu întârziere. FOTO: captură video

Președintele american Donald Trump a oferit o explicație neobișnuită după momentele de panică produse în cursul serii de sâmbătă, 25 aprilie, la Cina Corespondenților de la Casa Albă, unde focurile de armă trase în apropierea sălii au declanșat evacuarea de urgență a oficialilor prezenți, relatează thedailybeast.

Întrebat de ce vicepreședintele JD Vance a fost scos din sală înaintea sa, liderul de la Casa Albă a spus că agenții Secret Service au intervenit mai greu în cazul lui, deoarece el a refuzat inițial să plece fără să înțeleagă ce se petrece.

Într-un interviu acordat pentru emisiunea „60 Minutes”, Donald Trump a descris în detaliu secvențele evacuării și a declarat că reacția sa a îngreunat misiunea echipei de protecție.

„Ei bine, ce s-a întâmplat a fost parțial din cauza mea”, a explicat  Donald Trump, completând: „Am vrut să văd ce se petrece și nu le-am ușurat deloc munca. Voiam să văd despre ce e vorba. Și, între timp, am început să ne dăm seama că s-ar putea să fie o problemă gravă, un alt tip de problemă, una urâtă”.

Potrivit imaginilor surprinse în timpul incidentului, agenții de securitate l-au scos pe JD Vance din sală în câteva secunde, în timp ce în jurul președintelui s-a format un dispozitiv de protecție care a avut nevoie de mai mult timp pentru a-l evacua. Jurnalista americană i-a atras atenția asupra acestui aspect în timpul interviului, remarcând că reacția în jurul său a părut haotică.

În acest context, Donald Trump a susținut că vicepreşedintele JD Vance a fost evacuat înaintea lui de agenţii de securitate, deoarece el a încercat să observe ce se întâmplă în jur înainte să accepte să părăsească sala.

 „Eram înconjurat de oameni grozavi și probabil i-am făcut să acționeze puțin mai lent. Am spus: «Stați un minut, stați un minut. Lăsați-mă să văd, stați puțin»”, a explicat el.

Atentat la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență

Președintele a povestit că, în cele din urmă, agenții i-au cerut insistent să se lase la podea în timp ce era scos din sală împreună cu Prima Doamnă.

„Apoi, am început să merg cu ei. M-am întors, am început să merg. Și ei au spus: «Vă rugăm, lăsați-vă jos. Vă rugăm, lăsați-vă la podea». Așa că m-am lăsat jos și Prima Doamnă s-a lăsat jos, de asemenea. Dar agenții ne-au cerut să facem asta în timp ce mergeam”, a descris el momentele de haos din timpul evacuării.

Întrebat dacă agenții Secret Service au vrut, practic, ca el și Melania Trump să iasă târâș din sală, liderul american a confirmat scurt: „Cam așa ceva”.

Cu toate acestea, imaginile care surprind momentul în care preşedintele american este scos din sala de bal îl arată pe Donald Trump împiedicându-se şi căzând, în timp ce agenţii se străduiesc să-l ridice şi să-l sprijine pentru a-l duce într-un loc sigur. 

Momentul în care Donald Trump a căzut. FOTO: captură video
Momentul în care Donald Trump a căzut. FOTO: captură video

Vă reamintim că incidentul a avut loc în cursul serii de sâmbătă, 25 aprilie, la Hotelul Washington Hilton, unde se desfășura tradiționala Cină a Corespondenților de la Casa Albă, acolo unde un bărbat înarmat a trecut de un punct de control și a deschis focul în apropierea intrării în sala de bal.

Un agent Secret Service a fost lovit în vestă, dar a scăpat fără răni grave. Suspectul, identificat ca Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat la scurt timp după atac. Bărbatul avea asupra sa mai multe arme de foc și cuțite și că ar fi vizat oficiali de rang înalt ai administrației americane prezenți la eveniment. El urmează să compară în fața instanței federale şi, potrivit celor mai recente informaţii, ar putea fi acuzat de atentat asupra lui Donald Trump.

Atacul a dus la anularea evenimentului, iar Casa Albă a fost nevoită să gestioneze una dintre cele mai tensionate breșe de securitate din ultimele luni în jurul președintelui american.

