search
Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Parlamentari ruși, sancționați de SUA, în vizită la Washington. Delegația este condusă de nepotul unui apropiat al lui Stalin

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parlamentari ruși urmează să se întâlnească cu membri ai Congresului SUA și cu o delegație a guvernului federal american, în cadrul unei vizite de două zile la Washington, în ciuda sancțiunilor impuse de Washington după războiul din Ucraina.

Viaceslav Nikonov/FOTO: Wikipedia
Inițiativa a fost organizată de reprezentanta republicană Anna Paulina Luna, cunoscută pentru opoziția sa față de ajutorul acordat Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Discuțiile cu oficiali din administrația Trump vor avea loc pe 27 martie, la Institutul pentru Pace al Statelor Unite. Un oficial de rang inferior din Departamentul de Stat va participa la fiecare întâlnire în calitate de observator.

Delegația rusă este condusă de Viaceslav Nikonov, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe și nepotul fostului ministru sovietic de externe Viaceslav Molotov.

Molotov este cunoscut pentru semnarea pactului cu Germania nazistă în 1939, care a deschis calea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirii Europei de Est.

Întâlnirea delegației va include cel mai probabil și pe Anna Paulina Luna, un susținător ferm al președintelui SUA, Donald Trump, și al mișcării sale MAGA.

Ea s-a opus constant ajutorului pentru Ucraina și, în 2023, a coinițiat „Ukraine Fatigue Resolution”, un proiect de lege în Congres care cere încetarea sprijinului american pentru Kiev.

Patru parlamentari ruși din diferite partide vor participa, însă afilierea lor politică are o relevanță redusă într-un sistem dominat de Kremlin. Duma de Stat susține în mod constant războiul din Ucraina.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a salutat întâlnirile ca un pas spre reluarea dialogului cu SUA.

„Salutăm orice eforturi de a relua dialogul cu Statele Unite în orice domeniu”, a declarat Peskov. „Am propus în repetate rânduri acest lucru Statelor Unite.”

Vizita planificată a stârnit critici din partea grupurilor de susținere a Ucrainei. Organizația Razom for Ukraine a afirmat că găzduirea parlamentarilor ruși riscă să legitimeze oficiali implicați în război.

„Membrii acestei delegații duc în prezent un război de agresiune împotriva unei țări vecine”, a declarat Mykola Murski, director pentru relații instituționale al organizației.

„Sondaj după sondaj arată că majoritatea americanilor susțin continuarea asistenței pentru Ucraina. Casa Albă ar trebui să țină cont de această opinie, în loc să găzduiască funcționari ai Kremlinului pentru discuții care probabil nu vor produce rezultate.”

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!