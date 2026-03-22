Trump exultă la vestea morții procurorului Robert Mueller, fost șef al FBI, care a anchetat interferența rusă în alegerile SUA din 2016: „Mă bucur”

Americanul Robert Mueller, cunoscut pentru rolul său de procuror special însărcinat cu foarte delicata „anchetă rusă” care a afectat începutul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, a decedat la 81 de ani, relatează AFP.

Numit procuror special în 2017, Robert Mueller a supervizat timp de aproape doi ani ancheta asupra unei posibile complicități între Moscova și candidatul Donald Trump în cursul campaniei electorale din 2016.

Persoană taciturnă și discretă, el a supervizat această anchetă în cel mai mare secret şi-a făcut cunoscute concluziile în aprilie 2019 într-un dosar de peste 400 de pagini.

Mueller a descris eforturile Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump în 2016, dar adăugase că nu a găsit probe despre un complot între Moscova şi echipa de campanie a miliardarului republican, screi Agerpres.

Mueller a condus anterior Biroul Federal de Investigaţii (FBI) între anii 2001 şi 2013, preluând funcţia cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. I se atribuie meritul de a fi transformat FBI-ul într-o agenţie modernă de combatere a terorismului.

Decesul său la vârsta de 81 de ani, a fost anunţat de familia sa într-un comunicat menţionat în special de The New York Times.

Preşedintele american a reacţionat foarte rapid pe reţeaua sa Truth Social: "Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt încântat că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovaţi".