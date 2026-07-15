SUA lansează o monedă de aur cu chipul lui Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei

Imaginea președintelui american Donald Trump va apărea pe o nouă monedă comemorativă de aur de 1 dolar, a anunțat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Potrivit oficialului american, moneda va fi emisă cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Lansarea va avea rolul de a marca istoria și valorile națiunii americane, „de a onora moștenirea durabilă a libertății și un simbol durabil al patriotismului”, a scris Bessent pe platforma X, unde a prezentat și o imagine a viitoarei monede.

Secretarul Trezoreriei a precizat că Monetăria Statelor Unite va începe producția monedelor, însă nu a oferit deocamdată un calendar privind lansarea oficială și comercializarea acestora, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Trump apare pe tot mai multe simboluri și instituții

Anunțul vine după o serie de inițiative prin care numele sau imaginea lui Donald Trump au fost asociate unor proiecte și instituții publice din Statele Unite.

Recent, aeroportul din Palm Beach, statul Florida, a fost redenumit oficial Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump”, iar codul aeroportuar a fost schimbat din PBI în DJT, inițialele liderului de la Casa Albă.

De asemenea, Scott Bessent publicase anterior o mostră a unei bancnote de 100 de dolari care include semnătura sa și a președintelui american.

O decizie care atrage atenția

În Statele Unite există numeroase aeroporturi, clădiri și obiective publice care poartă numele unor foști președinți. Totuși, observatorii politici remarcă faptul că este mai puțin obișnuit ca astfel de inițiative să fie adoptate în timp ce președintele vizat se află încă în funcție sau este încă în viață.