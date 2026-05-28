Monumentul unui proprietar de sclavi din SUA, reinstalat de Donald Trump după ce fusese îndepărtat în 2020

Administraţia Trump a ridicat 13 statui în Freedom Plaza, în centrul oraşului Washington D.C., printre care şi un monument ecvestru dedicat lui Caesar Rodney, figură marcantă a Războiului de Independenţă şi proprietar de sclavi. Monumentul fusese îndepărtat din peisajul urban al oraşului Wilmington, Delaware, în contextul mişcării Black Lives Matter, în iunie 2020.

Statuia ilustrează celebra călătorie a lui Rodney din 1776, de la bătălia de la Dover, Delaware, până la Philadelphia, unde a dat votul decisiv pentru independenţa ţării. Rodney a murit în 1784, la reşedinţa sa de pe plantaţia Byfield, unde deţinea 200 de sclavi.

În jurul statuii se află 12 soldaţi, care „reprezintă sacrificiul colectiv al celor care au luptat în timpul Războiului de Independenţă, reflectând diversitatea persoanelor care au contribuit la fondarea naţiunii”, potrivit unei declaraţii scrise a unui purtător de cuvânt al Departamentului de Interne, scrie News.

Purtătorul de cuvânt a continuat: „Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a 250-a aniversare a Americii, administraţia Trump s-a angajat să celebreze şi să recunoască întreaga amploare a istoriei naţiunii noastre”.

În 2020, la scurt timp după ce statuia lui Rodney a fost îndepărtată, Trump a emis o proclamaţie prin care sărbătorea cea de-a 292-a aniversare a părintelui fondator, susţinând că îndepărtarea statuii lui Rodney a fost rezultatul „unui revizionism istoric antiamerican extrem” condus de „teoreticieni critici ai rasei din campusurile universitare, adepţi ai culturii anulării din consiliile de administraţie ale corporaţiilor şi mulţimi care ard steaguri pe străzile oraşelor”.

La începutul acestui an, administraţia Trump a anunţat instalarea unei statui a lui Cristofor Columb, o replică a unui monument pe care protestatarii din Baltimore l-au dărâmat în urma uciderii lui George Floyd în 2020. Fragmente din original au fost recuperate ulterior şi refăcute pentru a forma sculptura care se află acum pe partea de nord a clădirii Eisenhower Executive Office Building.

Reinstalarea monumentelor dezafectate are loc pe fondul eforturilor lui Trump de a exercita un control sporit asupra Institutului Smithsonian, despre care, într-un decret intitulat „Restabilirea adevărului şi a bunului simţ în istoria americană”, acesta susţine că promovează o versiune a istoriei care „adânceşte diviziunile sociale şi alimentează un sentiment de ruşine naţională”.