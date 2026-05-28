Joi, 28 Mai 2026
Culisele prăbușirii lui Biden în timpul dezbaterii cu Trump din 2024: „Am crezut că suferă un atac cerebral”, povestește Jill Biden

La doi ani de la momentele dramatice care au reconfigurat scena politică americană, fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, a oferit detalii cutremurătoare despre dezbaterea prezidențială din vara anului 2024 – momentul de cotitură care a marcat începutul sfârșitului pentru cariera politică a lui Joe Biden.

Joe și Jill Biden/FOTO:EPA/EFE

Într-un interviu acordat postului CBS News, Jill Biden a recunoscut că prestația extrem de slabă și ezitantă a soțului său în fața lui Donald Trump a îngrozit-o în mod direct, declanșând temeri legate de starea sa de sănătate imediată, relatează BBC.

„Am fost speriată, pentru că nu-l mai văzusem niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici după aceea. Niciodată”, a mărturisit fosta primă doamnă. „Nu știu ce s-a întâmplat. În timp ce priveam, m-am gândit: «O, Dumnezeule, suferă un atac cerebral». Am fost moartă de frică.”

De la defensivă publică la realitatea din culise

Această vulnerabilitate contrastază puternic cu atitudinea afișată de Jill Biden imediat după dezbaterea din iunie 2024. Atunci, în încercarea de a limita dezastrul de imagine și de a potoli panica din tabăra democrată, ea a urcat pe scena unui miting din Atlanta pentru a-și lăuda soțul: „Joe, ai făcut o treabă minunată. Ai răspuns la fiecare întrebare. Ai știut toate datele”.

În spatele ușilor închise, însă, realitatea era implacabilă. Vocea răgușită – pusă inițial de staff-ul de campanie pe seama unei răceli – și momentele lungi în care președintele părea să-și piardă șirul gândurilor au confirmat temerile electoratului legate de vârsta sa înaintată (81 de ani la acea vreme) și acuitatea sa mentală.

Deși Jill Biden a fost considerată de mulți analiști drept cel mai influent consilier al președintelui și persoana care l-a încurajat inițial să rămână în cursă, presiunea sufocantă din partea liderilor democrați și a marilor donatori a devenit insuportabilă. Gafele ulterioare de la summitul NATO și o infecție cu COVID-19 au desăvârșit declinul, determinându-l pe Biden să se retragă și să o susțină pe Kamala Harris.

Acuzațiile dure ale Kamalei Harris

Retragerea târzie a lui Joe Biden a lăsat Partidului Democrat o fereastră de doar trei luni pentru a repara o campanie intrată în derivă. Defecțiunea s-a dovedit fatală: Kamala Harris a preluat nominalizarea, dar a pierdut scrutinul din noiembrie în fața lui Donald Trump.

Unda de șoc a acelei înfrângeri continuă să producă resentimente la Washington. În memoriile sale, fosta vicepreședintă Kamala Harris nu a ezitat să critice dur încăpățânarea cuplului prezidențial de a forța un al doilea mandat, numind decizia lor o dovadă de „inconștiență”.

„«Este decizia lui Joe și a lui Jill». Cu toții spuneam asta, ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizați”, scrie Harris în cartea sa. „A fost eleganță sau a fost inconștiență? Privind în urmă, cred că a fost inconștiență.”

Această dinamică subliniază prețul politic uriaș plătit de democrați: o ezitare medicală și politică transformată, în cele din urmă, într-o capitulare totală în fața valului republican condus de Donald Trump.

