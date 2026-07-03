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Video Trump a transformat un moment pentru copii într-un atac împotriva predecesorilor săi. Președintele SUA, invitat în podcastul soției lui JD Vance

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Invitat în podcastul celei de-a doua doamne, Usha Vance, unde trebuia să citească o carte pentru copii, Donald Trump a profitat de ocazie pentru a-și critica predecesorii.

Trump a fost invitat în podcastul Ushei Vance FOTO Captură video
Trump a fost invitat în podcastul Ushei Vance FOTO Captură video

În ediția de vineri a podcastului „Storytime with the Second Lady” (Ora de povești cu A doua Doamnă), președintele a citit „Presidents Play!” (Președinții se joacă!), o carte pentru copii publicată de Asociația Istorică a Casei Albe. Volumul conține ilustrații cu foști președinți care fac sport sau folosesc domeniul Casei Albe pentru recreere, scrie AP.

Emisiunea a fost înregistrată la mijlocul lunii iunie în Biroul Oval. Decorul, deja încărcat de accentele aurii adăugate de Trump, a fost completat pentru acest moment cu un vultur pleșuv de pluș, mese formate din teancuri de cărți uriașe și un glob pământesc din piese Lego.

Întrebat de Usha Vance dacă mai are timp să citească de plăcere de când este președinte, Trump a răspuns că cea mai mare parte a timpului o dedică ziarelor. „De obicei, citesc articole despre mine”, a glumit Trump.

Ironii la adresa foștilor președinți

Răsfoind cartea pentru copii, Trump a făcut diverse observații despre foștii lideri de la Washington, a lansat câteva glume și a ținut să menționeze și imensa sală de bal pe care o construiește în prezent pe domeniul Casei Albe.

Pe Lyndon Johnson l-a descris ca fiind un „tip dur”, iar pe Ronald Reagan ca pe o „persoană de înaltă ținută”, adăugând că era „ca și cum tatăl tău ar fi fost președinte”. Despre John F. Kennedy a spus că a fost „al doilea cel mai chipeș președinte”, lăsând deschisă întrebarea privind cine ocupă, în viziunea sa, primul loc.

Despre Richard Nixon, singurul președinte american care a demisionat în urma scandalului Watergate, a comentat scurt: „A intrat în bucluc, cred”. În schimb, Herbert Hoover, aflat la conducerea țării în timpul Marii Crah Financiar, era ilustrat în carte jucând un sport inventat chiar de el, numit „Hoover Ball”. „Asta i-a ieșit mai bine decât economia”, a ironizat Trump.

Barack Obama, o țintă veche a atacurilor sale, era desenat jucând baschet. Trump s-a arătat sceptic în privința talentului acestuia la baschet. A menționat apoi că sportul preferat al lui Obama este, de fapt, golful, dar a adăugat tăios: „Oricum, nu-l vom vedea prea curând la turneul Masters”.

Când a ajuns la pagina unde Bill Clinton era ilustrat alergând pe pista de jogging pe care chiar el a instalat-o la Casa Albă, Trump a punctat: „Nu cred că o să fac asta vreodată”. Totuși, a ținut să menționeze că îl simpatizează „mult” pe Clinton.

O altă ilustrație, care îl înfățișa pe John Quincy Adams înotând în ceea ce era pe atunci pârâul Tiber (care trecea pe lângă peluza sudică a Casei Albe), l-a determinat pe Trump să adauge: „Cred că noi construim o sală de bal superbă chiar deasupra acelui loc”.

Trump a oferit un mesaj ceva mai ambiguu când A doua Doamnă l-a întrebat ce sfat le-ar da copiilor legat de motivul pentru care ar trebui să sărbătorească Ziua Americii pe 4 Iulie.

„Avem o țară minunată”, a spus Trump. „Este o țară care, în momentul de față, se află pe o muchie de cuțit. O poate lua într-o direcție sau alta, înțelegeți asta. Dar noi o vom îndrepta în direcția corectă. Și vom face America mai măreață ca niciodată”, a spus el.

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