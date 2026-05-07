Video Trump organizează lupte UFC de ziua lui. „Totul se va desfășura chiar în fața Casei Albe”

Președintele Donald Trump a prezentat machete ale unui gazon de la Casa Albă complet transformat, care va găzdui în luna iunie un eveniment UFC. Liderul de la Washington a descris spectacolul drept „cel mai mare eveniment pe care l-a avut vreodată la Casa Albă”.

Trump, care a vorbit pe 6 mai alături de patru luptători UFC ce vor participa la gala din 14 iunie, a arătat o imagine ce prezintă o cușcă în formă de octogon înconjurată de mii de spectatori, cu Casa Albă dominând arena improvizată. El a prezentat și alte imagini surprinse din diferite unghiuri, inclusiv de sus.

„Nu se va mai întâmpla niciodată. Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și vor fi cei mai buni luptători”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval, potrivit USA Today. „Totul se va desfășura chiar în fața Casei Albe.”

Trump a declarat că o arenă cu aproximativ 5.000 de locuri va găzdui cușca de luptă, iar alți 75.000-100.000 de spectatori vor putea sta mai departe, în zona Ellipse de lângă Casa Albă, unde vor urmări gratuit meciurile pe ecrane uriașe. Construcția structurii temporare ar urma să înceapă în scurt timp.

Președintele american a fost însoțit la Casa Albă de luptătorii UFC Justin Gaethje și Ilia Topuria, care se vor confrunta în meciul principal, dar și de Alex Pereira și Ciryl Gane, care vor lupta într-una dintre celelalte șapte confruntări din gală.

„Aceștia sunt adevărați războinici”, a spus Trump, referindu-se la cei patru luptători UFC. „Când vorbim despre războinici, aceștia sunt războinici.”

Sursa: X / B @BShulkes

Gala UFC, programată chiar de ziua lui Trump, când acesta împlinește 80 de ani, și de Ziua Drapelului în SUA, face parte din seria de evenimente organizate de administrație pentru a marca 250 de ani de la fondarea națiunii americane.

Elementul central al arenei a fost expus în Lititz, unde a fost montată o machetă a unei structuri în aer liber, înalte de aproximativ 27 de metri, înaintea evenimentului de la Casa Albă.

Actualul președinte american a organizat frecvent gale de box în cazinourile sale în perioada în care activa în domeniul imobiliar, în anii ’80 și ’90, și a asistat din primul rând la meciuri câștigate de sportivi precum Mike Tyson. În ultimii ani, el a participat deseori la gale UFC, inclusiv la cea din 11 aprilie, desfășurată în Miami.

„Este cu adevărat o onoare și un privilegiu”, i-a spus Gaethje lui Trump, felicitându-l pe președinte pentru faptul că a susținut UFC încă dinainte ca sportul să devină mainstream. „Este extraordinar că evenimentul are loc de ziua dumneavoastră. Este extraordinar că este și Ziua Drapelului. Este minunat să reprezentăm această țară.”