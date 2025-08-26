Video Trump a semnat un ordin executiv împotriva arderii drapelului american: „Dacă arzi un steag, faci un an de închisoare”

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care vizează arderea drapelului Statelor Unite, un gest de protest politic pe care Curtea Supremă l-a declarat protejat de Primul Amendament.

Ordinul nu interzice în mod direct arderea steagului și nu o transformă într-o infracțiune, dar îi cere procurorului general Pam Bondi să analizeze cazurile existente și să stabilească ce acuzații pot fi formulate pe baza legislației actuale.

„Dacă arzi un steag, faci un an de închisoare. Fără eliberare anticipată, fără nimic”, a spus Trump în momentul semnării documentului.

La doar câteva ore după semnarea ordinului, un veteran a fost arestat pentru că a incendiat un drapel american în fața Casei Albe, în semn de protest. Cazul marchează deja aplicarea rapidă și controversată a noilor reguli.

Context juridic

Într-o decizie istorică din 1989, Curtea Supremă a hotărât că arderea drapelului reprezintă o formă de exprimare simbolică protejată de Constituție. Un oficial a precizat că, în cazul în care cineva ar fi rănit în urma arderii steagului, atunci s-ar putea formula acuzații conform noilor prevederi, relatează NewsNation.

O veche promisiune a lui Trump

De-a lungul timpului, Trump a susținut constant că „oricine profanează drapelul ar trebui să primească un an de închisoare”. Într-un interviu acordat în 2024 postului Fox News, el a adăugat: „Acum, oamenii vor spune: «Oh, e neconstituțional». Aceștia sunt oameni proști”.

Declarațiile au venit după un protest la Washington D.C., organizat împotriva discursului premierului israelian Benjamin Netanyahu în Congres, când un steag american a fost ars, iar mai mulți participanți au fost arestați.

Trump a reiterat această idee și în iunie, la Fort Bragg, unde a spus că va colabora cu legislatorii „să vadă dacă poate duce asta la bun sfârșit”. La scurt timp, senatorul Josh Hawley (R-Missouri) a introdus un proiect de lege prin care cere pedepse mai dure pentru cei care ard drapelul în timp ce comit o infracțiune federală.

Libertatea de exprimare și limitele ei

Judecătorul William Brennan scria în decizia din 1989 că „dacă există un principiu fundamental care stă la baza Primului Amendament, acesta este că guvernul nu poate interzice exprimarea unei idei doar pentru că societatea o consideră ofensatoare sau dezagreabilă”.

Un an mai târziu, în 1990, Curtea Supremă a declarat neconstituțional un act adoptat de Congres care incrimina distrugerea drapelului american.

Chiar și regretatul judecător conservator Antonin Scalia, pe care Trump l-a numit „unul dintre cei mai buni din toate timpurile”, spunea într-un interviu pentru CNN din 2012: „Dacă aș fi rege, nu aș permite oamenilor să meargă prin țară arzând drapelul american. Totuși, avem Primul Amendament, care spune că dreptul la liberă exprimare nu poate fi restrâns – și se referă în special la discursul critic la adresa guvernului”.