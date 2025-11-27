search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Tensiuni printre republicani: Witkoff „nu poate fi de încredere, îi favorizează pe ruşi"

Publicat:

Mai mulţi membri republicani ai Congresului SUA au criticat dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus de Trump pentru Ucraina, despre care spun că favorizează Rusia, o schimbare radicală pentru un partid care a aderat strâns la aproape toate iniţiativele lui Trump, potrivit Reuters.

Trump, într-o discuție la telefon cu Putin. FOTO X Casa Albă
Trump, într-o discuție la telefon cu Putin. FOTO X Casa Albă


„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a declarat vineri senatorul Roger Wicker, preşedintele republican al Comitetului pentru servicii armate al Senatului, potrivit agenției internaționale de presă, citate de News.ro.

Contestatarii sunt îngrijoraţi că planul în 28 de puncte al lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentat pentru prima dată săptămâna trecută, înseamnă că administraţia de la Casa Albă ar putea fi dispusă să preseze Kievul să semneze un acord de pace puternic favorabil Moscovei.

„Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”

Temerile s-au intensificat după ce Bloomberg News a relatat marţi că, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu consilierul politic al preşedintelui rus Vladimir Putin, Yuri Ushakov, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului şi că Putin ar trebui să discute acest lucru cu Trump.

„Pentru cei care se opun invaziei ruse şi doresc ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică, este clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”, a spus reprezentantul republican Don Bacon pe X.

Deși partidul lui Trump rămâne în mare parte în spatele președintelui, criticile din partea parlamentarilor republicani sunt notabile, având în vedere recentele eşecuri ale preşedintelui, inclusiv victoriile electorale ale democraţilor din această lună şi sprijinul Congresului pentru publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind fostul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat pentru care Trump a luptat luni de zile.

Republicanul Brian Fitzpatrick a cerut o schimbare de abordare, descriind apelul de pe reţelele de socializare ca „o problemă majoră. Şi unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole şi întâlniri secrete trebuie să înceteze”.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a sugerat că Trump ar avea nevoie de noi consilieri.

Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”, a declarat el într-un comunicat.

Cercul restrâns al lui Trump a reacţionat negativ faţă de parlamentari.

Vicepreşedintele JD Vance, un fost senator republican care a criticat ajutorul acordat Ucrainei, l-a acuzat pe McConnell că a lansat un „atac ridicol” la adresa planului lui Trump privind încheierea războiului din Ucraina.

„Se răzbuna pe tatăl meu”

Donald Trump Jr.,fiul preşedintelui, a declarat pe reţelele de socializare că McConnell era „doar amar şi se răzbuna pe tatăl meu”.

Anașiștii consideră că atacurile din partea membrilor propriului partid al lui Trump, coroborate cu recentele valuri din politică ridicare împotriva peședintelui, ar putea semnala o problemă mai mare pentru administraţia de la Casa Albă.

„Toate acestea sugerează că el este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă, zece luni”, a spus Scott Anderson, cercetător în studii de guvernanţă la Brookings Institution.

Dat fiind că sondajele de opinie arată că majoritatea americanilor doresc să sprijine Ucraina în lupta împotriva Rusiei agresoare, republicanii se îndreaptă probabil către alegerile intermediare din 2026, când controlul asupra Congresului va fi în joc.

Printre cele mai puternice critici s-au numărat cele din partea republicanilor precum Bacon şi McConnell, care nu candidează pentru realegere, dar Anderson a spus că ei spun public ceea ce alţii ar spune în întâlniri private.

„Sunt atât de vocali, sunt atât de direcţionaţi... Este aproape sigur că reflectă un element privat al mesajului din partea partidului pe care îl reprezintă”, a spus Anderson.

