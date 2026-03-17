Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

ANPC, controale la benzinării. Amenzi de aproape 1,5 milioane lei. Ce nereguli au depistat inspectorii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat și a efectuat controale pe 5 martie 2026 la stațiile de distribuție a carburanților, în urma verificărilor fiind fost aplicate 245 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei,  a transmis marți, 17 martie, instituția.

S-a constatat neafişarea preţului carburantului la loc vizibil / la pompă. FOTO Shutterstock
„Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ. În aceste condiții, sunt strict interzise practicile care afectează consumatorul, precum: practicarea unor prețuri nejustificat de mari; limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor; acumularea şi revânzarea produselor la prețuri crescute nejustificat", se arată într-un comunicat transmis marți.

Afirmații comerciale nejustificate: „Garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”  

Controalele au vizat patru categorii principale, în cadrul cărora au fost identificate neconformități, potrivit Agerpres.

La carburanţi şi produse conexe s-a constatat neafişarea preţului carburantului la loc vizibil / la pompă; totemuri de informare a preţurilor nefuncţionale; lipsa informaţiilor privind caracteristicile combustibililor comercializaţi (ex. procent etanol); afişarea unor afirmaţii comerciale nejustificate (ex. „garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România"); documentaţie privind calitatea carburanţilor incompletă sau inaccesibilă; scurgeri de combustibil, pistoale defecte şi paviment neigienizat.

Alte neconformități

În cazul produselor alimentare, inspectorii ANPC au constatat lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română; produse cu data durabilităţii minimale depăşită sau ambalaje deteriorate; fructe şi legume depreciate sau cu mucegai; neafişarea corectă a preţurilor sau a preţului pe unitatea de măsură; depozitare necorespunzătoare şi vitrine frigorifice neigienizate.

Și la serviciile alimentare (fast-food / alimentaţie publică) instituţia a identificat neconformităţi: lipsa informării privind alergenii; etichetare incorectă a produselor; nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse şi materii prime; agregate frigorifice, cuptoare şi ustensile neigienizate; proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

La produse nealimentare, ANPC a constatat lipsa traducerii şi a marcajelor de conformitate (CE) sau a declaraţiilor de conformitate; produse cu termenul de valabilitate depăşit; lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (ex. jucării); depozitare necorespunzătoare; butelii GPL neconforme sau deteriorate.

Controalele s-au încheiat cu aplicarea a 359 sancţiuni contravenţionale, dintre care 114 avertismente şi 245 amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 45.248 lei şi temporar produse în valoare de 10.896 lei. Totodată, au fost dispuse 7 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS).

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor şi apreciază încrederea pe care aceştia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuţiilor legale, pentru a preveni şi sancţiona orice practici care ar putea afecta drepturile şi interesele consumatorilor", a declarat Ionel Cristinel Obretin, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

