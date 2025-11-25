Trump e „frustrat”, dar rămâne optimist în legătură cu negocierile privind pacea în Ucraina

Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, deși e „frustrat” că răboiul nu s-a oprit, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Karoline Leavitt a subliniat că la sfârşitul săptămânii trecute au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump şi delegaţia ucraineană, a afirmat Karoline Leavitt, potrivit Agerpres, care citează dpa.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, există în acest moment doar câteva puncte asupra cărora nu există încă un acord.

Karoline Leavitt a subliniat, de asemenea, că preşedintele american este frustrat de faptul că războiul din Ucraina continuă.

„Nu putem face asta la nesfârşit”

Președintele american a pus capăt finanţării americane pentru război, dar Statele Unite încă livrează sau vând cantităţi mari de arme.

„Nu putem face asta la nesfârşit, iar preşedintele vrea ca acest război să se încheie", a mai spus Leavitt.

Planul lui Trump, „lista de dorinţe” a lui Putin

Planul de pace în 28 de puncte prezentat de Trump, criticat de mulţi ca fiind o „listă de dorinţe„ a Moscovei, a fost considerat complet inacceptabil pentru Ucraina şi aliaţii săi europeni.

Potrivit planului american, Ucraina ar trebui să accepte pierderi teritoriale semnificative şi o limitare a numărului său de trupe, în timp ce NATO ar trebui să renunţe la ideea aderării Ucrainei şi a altor noi membri, iar SUA ar beneficia semnificativ de activele ruseşti îngheţate în UE.

„Nu va fi pace în Ucraina peste noapte”

Cancelarul german Friedrich Merz a redus speranţele în legătură cu progrese rapide după negocierile iniţiale dintre SUA, Ucraina şi principalele state europene.

„Nu va fi pace în Ucraina peste noapte", a declarat liderul german după un summit special al UE privind războiul din Ucraina, desfăşurat în capitala Angolei, Luanda