O nouă rivală pentru Meloni? Numele surpriză care agită politica italiană

Eșecul referendumului privind reforma justiției, inițiat de premierul Giorgia Meloni, a produs o undă de șoc în politica italiană și a revitalizat opoziția, care vede acum o oportunitate rară de a recâștiga puterea.

În acest context, un nou nume începe să atragă atenția: Silvia Salis, primar al orașului Genova și fostă atletă olimpică la aruncarea ciocanului. Deși nu are experiență parlamentară, Salis este văzută de unii ca o posibilă figură capabilă să capitalizeze nemulțumirea publică față de actualul guvern, scriu Bloomberg și politico.eu.

La 40 de ani, ea mizează pe construirea unei imagini naționale, în contrapondere la discursul conservator al lui Meloni, într-un moment în care opoziția italiană încearcă să se regrupeze.

Înfrângerea de la referendum a arătat că premierul, până recent considerată o figură politică solidă și dificil de contestat, poate fi vulnerabilă. Participarea ridicată la vot și mobilizarea electoratului tânăr au indicat un nivel semnificativ de nemulțumire, pe care adversarii politici încearcă acum să îl valorifice.

Printre principalii actori ai opoziției se află Partidul Democrat, condus de Elly Schlein, și Mișcarea 5 Stele, reprezentată de fostul premier Giuseppe Conte.

Schlein a descris rezultatul referendumului drept „o victorie extraordinară”, susținând că acesta ar putea marca începutul unei serii de înfrângeri pentru dreapta naționalistă. Totuși, transformarea acestui rezultat într-un succes electoral la alegerile generale — anticipate sau nu — rămâne o provocare majoră.

Alegeri anticipate?

Deși alegerile sunt așteptate cel mai probabil anul viitor, nu este exclus ca Meloni să le convoace mai devreme. În prezent, sondajele arată o relativă stabilitate: formațiunea premierului, Frații Italiei, se menține în jurul a 29%, Partidul Democrat la 22%, iar Mișcarea 5 Stele la aproximativ 12%.

Pentru a avea șanse reale, opoziția ar trebui să acționeze unitar — un obiectiv dificil, având în vedere diferențele de viziune, inclusiv în privința sprijinului militar pentru Ucraina.

După referendum, presiunea pentru organizarea unor alegeri primare în interiorul opoziției a crescut. Atât Conte, cât și Schlein au sugerat că o astfel de competiție internă ar putea ajuta la desemnarea unui lider comun.

„Cetățenii cer primare și nu le putem evita”, a declarat Conte, lăsând deschisă posibilitatea unei noi candidaturi, deși fără o confirmare explicită.

Momentul de unitate din timpul campaniei pentru referendum, când partidele de opoziție au făcut front comun împotriva reformei, a oferit imaginea unei coeziuni rare. Totuși, această alianță rămâne fragilă și lipsită de un program comun solid.

Diferențele dintre formațiuni sunt semnificative, de la politica economică la poziționarea față de NATO și cheltuielile de apărare.

„Nu putem fi doar împotriva guvernului, trebuie să fim și pentru ceva”, a subliniat Schlein, pledând pentru politici precum salariul minim, reducerea săptămânii de lucru și concediul parental comun.

Alți lideri ai opoziției, precum Nicola Fratoianni, consideră că rezultatul referendumului poate accelera procesul de coagulare politică, dar avertizează că diferențele rămân importante, în special în privința războiului din Ucraina.

Problema leadershipului rămâne deschisă

Deși Schlein conduce principalul partid de opoziție, iar Conte are un capital politic semnificativ, niciunul nu reușește să coaguleze întreaga tabără anti-Meloni.

În acest context, au fost avansate și nume de compromis, precum Silvia Salis sau Gaetano Manfredi, actualul primar al orașului Napoli, însă ambii au evitat ideea unei candidaturi naționale.

Analiștii avertizează însă că rezultatul referendumului ar putea supraestima forța reală a opoziției. Potrivit lui Lorenzo Pregliasco, votul negativ a inclus segmente foarte diferite ale electoratului, nu doar susținători ai stângii.

„Există o diferență între votul anti-guvern și sprijinul real pentru opoziție”, a explicat el, subliniind că o parte importantă a electoratului rămâne volatilă.

În acest context, momentul alegerilor ar putea fi decisiv. Unele analize sugerează că Meloni ar putea încerca organizarea unui scrutin anticipat, înainte ca economia să se deterioreze sau opoziția să se consolideze.

Opoziția respinge însă această ipoteză. „Indiferent când vor fi alegerile, vom fi pregătiți”, a declarat Schlein.