 Suma uriașă cheltuită de miliardarul Elon Musk pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului SUA | adevarul.ro
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Suma uriașă cheltuită de miliardarul Elon Musk pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului SUA

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Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026, dintre care 276 de milioane de dolari doar începând din iulie, încercând să ajute republicanii să menţină controlul asupra Congresului de la Washington.

Elon Musk
Elon Musk Foto: Getty Images

Generozitatea lui Musk, despre care a relatat anterior New York Times, îl face pe cel mai bogat om din lume, probabil, cel mai mare donator politic din campaniile electorale din acest an, potrivit datelor privind finanţarea campaniilor electorale, arată Agerpres.

Miza este foarte mare pentru Musk, în contextul în care democraţii din Camera Reprezentanţilor solicită anchete privind contractele sale guvernamentale în calitate de CEO al companiei aerospaţiale SpaceX, precum şi privind activitatea sa în fruntea Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) sub preşedinţia lui Donald Trump.

Aceasta este structura cheltuielilor sale în scopuri politice, informaţie confirmată de către purtătorul de cuvânt al propriului său super PAC, America PAC:

Musk a cheltuit până acum 366 de milioane de dolari în acest ciclu electoral care a început la 1 ianuarie 2025.

Din această sumă, Musk a donat, începând din iulie, cel puţin 276 de milioane de dolari către grupuri republicane şi către propriul său super PAC.

Cum a repartizat cele 276 de milioane de dolari reprezentând donaţiile din al treilea trimestru

-158 de milioane de dolari au fost direcţionaţi către Senate Leadership Fund, un super PAC înfiinţat pentru a sprijini alegerea republicanilor în Senat, care este aliniat cu liderul majorităţii din Senat, John Thune, un republican din Dakota de Sud;

-20 de milioane de dolari au fost direcţionaţi către Congressional Leadership Fund, super-PAC-ul înfiinţat pentru republicanii din Camera Reprezentanţilor, care este aliniat cu preşedintele Camerei, Mike Johnson, un republican din Louisiana;

-76 de milioane de dolari au fost direcţionaţi către America PAC al lui Musk;

-10 milioane de dolari au fost direcţionaţi către Lone Star Liberty PAC, care susţine candidatura procurorului general republican Ken Paxton la Senatul SUA în statul Texas, unde sondajele recente îl plasează într-o cursă foarte strânsă cu democratul James Talarico;

-10 milioane de dolari au fost alocaţi Asociaţiei Guvernatorilor Republicani;

-2 milioane de dolari au fost direcţionaţi către Asociaţia Procurorilor Generali Republicani.

America PAC sprijină candidaţii republicani din şapte state decisive pentru Camera Reprezentanţilor.

Noile donaţii vor fi făcute publice joi, când numeroase super PAC-uri sunt obligate să-şi dezvăluie cheltuielile din al treilea trimestru.

Musk a donat, de asemenea, sume mai mari prin intermediul unor organizaţii care nu îşi dezvăluie donatorii, potrivit unui articol publicat de New York Times şi confirmat de un purtător de cuvânt al America PAC.

Musk a cheltuit aproximativ 290 de milioane de dolari în timpul ultimului ciclu electoral, mai scrie Reuters.

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