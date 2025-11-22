search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
SUA au efectuat o demonstrație de atac cu bombardiere B-52 în apropiere de Venezuela. Mesajul pentru Nicolas Maduro

Publicat:

Statele Unite au emis un nou avertisment pentru spațiul aerian din preajma Venezuelei, după ce Donald Trump a trimis un bombardier cu capacitate nucleară B-52 pentru o „demonstrație de atac”, relatează Daily Mail.

FOTO SHUTTERSTOCK

Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis o Notificare către Misiunile Aeriene (NOTAM) prin care a alertat piloții, companiile aeriene și controlorii de trafic aerian cu privire la o „situație potențial periculoasă” în apropiere de Venezuela.

Câteva ore mai târziu, Forțele Aeriene au anunțat că în seara precedentă [joi-n.red] un B-52 - alături de avioane de tanc KC-135 Stratotanker și avioane de vânătoare - „au efectuat o demonstrație de atac” în zona de operațiuni a Comandamentului Sudic, cu scopul de a  descuraja traficanții de droguri din Venezuela.

Notificarea FAA a avertizat asupra unei „înrăutățiri a situației de securitate și a unei activități militare intensificate în Venezuela sau în jurul acesteia”.

„Amenințările ar putea reprezenta un risc potențial pentru aeronave la toate altitudinile, inclusiv în timpul survolului, în fazele de sosire și plecare și/sau pe aeroporturi și aeronave la sol”, se arată în notificarea FAA.

Avertismentul a fost emis pentru Regiunea de Informare a Zborurilor Maiquetía, care include spațiul aerian venezuelean și părți din sudul Caraibelor - Columbia, Guyana, Brazilia și Trinidad.

Trump a refuzat luni să excludă atacuri asupra Venezuelei, în contextul celei mai importante mobilizări de trupe americane în Caraibe de la Războiul Rece încoace.

Președintele american a declarat război  „narcoteroriștilor”, pe care administrația îi acuză că introduc droguri în SUA la ordinul dictatorului Nicolas Maduro.

Trump a subliniat că „probabil va discuta” cu Maduro, dar a subliniat că nu exclude posibilitatea unei acțiuni militare pe teritoriul venezuelean. Câteva ore mai târziu, Maduro a declarat că este deschis dialogului cu administrația Trump.

„Nu exclud asta. Nu exclud nimic”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, luni.

Președintele SUA, însă, a evitat întrebările legate de posibilitatea ca Maduro să poată cumva convinge SUA să renunțe la demonstrația de forță militară.

„A provocat daune enorme țării noastre”, a spus Trump, legându-l pe Maduro de fluxul de droguri și valurile de imigranți ilegali. „Nu a fost bun cu Statele Unite, așa că vom vedea ce se întâmplă.”

Comentariile ambilor lideri au adâncit incertitudinea cu privire la următorii pași ai administrației Trump în ceea ce privește guvernul lui Maduro.

America a intensificat presiunea în ultimele zile, declarând că urmează să desemneze o bandă criminală, Cartel de los Soles, drept organizație teroristă. Casa Albă susține că acest cartel este condus de Maduro.

USS Gerald R. Ford și navele de război care o însoțesc au ajuns în Caraibe în acest weekend, exact în momentul în care armata americană a anunțat cel mai recent atac împotriva navelor suspectate că transportă droguri.

Administrația susține că acțiunile sale reprezintă o operațiune antidrog menită să oprească traficul de narcotice către orașele americane, dar unii analiști, venezueleni și opoziția politică a țării le percept drept o strategie de creștere a presiunii împotriva lui Maduro.

Un posibil mesaj pentru Nicolas Maduro

Administrația Trump a demonstrat că „poate schimba politica într-o clipă”, a declarat Geoff Ramsey, expert în politica SUA față de Venezuela și cercetător senior la Atlantic Council.

El a făcut referire la discuțiile diplomatice pe care administrația le purta cu Iranul chiar înainte ca armata americană să lovească instalațiile nucleare ale Iranului în iunie.

Însă, a adăugat Ramsey, momentul în care Trump a făcut remarcile - după anunțul secretarului de stat Marco Rubio privind iminenta desemnare a Cartelului de los Soles drept teroristă - subliniază faptul că administrația nu dorește să se expună unui eșec.

„Ei chiar vor să negocieze dintr-o poziție de forță și cred că Casa Albă îi oferă un ultimatum lui Maduro”, a spus Ramsey. „Fie se angajează în discuții credibile despre o tranziție, fie SUA nu vor avea de ales decât să escaladeze.”

Maduro a negociat cu SUA și opoziția politică din Venezuela timp de mai mulți ani, inclusiv înainte de alegerile din 2024.

Aceste negocieri au dus la acorduri menite să deschidă calea pentru alegeri libere și democratice, dar Maduro a testat în repetate rânduri limitele, revendicând în cele din urmă victoria, în ciuda dovezilor credibile că a pierdut cursa cu o marjă de 2 la 1.

Printre concesiile pe care SUA i le-a făcut lui Maduro în timpul negocierilor s-a numărat aprobarea ca gigantul petrolier Chevron Corp. să reia pomparea și exportul de petrol venezuelean. Activitățile corporației în țara sud-americană au oferit  o gură de oxigen financiară pentru guvernul lui Maduro.

În timpul emisiunii sale televizate săptămânale de luni, Maduro a răspuns comentariilor lui Trump, argumentând că „țările și guvernele libere ar trebui să se înțeleagă  doar prin diplomație”.

Obiectivul lui Trump cu privire la Venezuela rămâne neclar, dar mai presus de toate, a spus Ramsey, președintele „caută o victorie”.

„Și ar putea fi flexibil în ceea ce privește modul în care va arăta”, a spus Ramsey. „Îmi  imaginez că SUA insistă pentru a avea un control mai mare asupra resurselor naturale ale Venezuelei, inclusiv petrolul, precum și pentru o cooperare mai strânsă relativ la obiectivele președintelui în materie de migrație și securitate.”

SUA

