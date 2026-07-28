SUA își reduc implicarea militară în Europa. Pentagonul cere aliaților să-și asume apărarea

Statele Unite au anunțat luni că au început o revizuire a prezenței militare americane în Europa, după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, anunțase această intenție în luna iunie, la o reuniune a miniștrilor Apărării din NATO, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Demersul vine în contextul în care administrația americană le cere aliaților europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului.

„Așa cum a subliniat secretarul la acea vreme, aceasta va fi o revizuire autentică, menită să asigure că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convențională”, a transmis adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby.

Potrivit acestuia, procesul ar trebui să accelereze transformarea NATO într-o alianță „mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”.

Anunțul vine după ce Washingtonul a criticat țările europene care au refuzat să permită forțelor americane să utilizeze bazele NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Pete Hegseth a amenințat, de asemenea, cu reducerea contribuției americane la bugetul NATO în cazul în care unele state membre nu își respectă angajamentele privind cheltuielile pentru apărare.

La summitul NATO de la Haga de anul trecut, aliații s-au angajat ca până în 2035 să aloce securității cel puțin 5% din PIB, dintre care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.