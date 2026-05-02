search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA își accelerează producția de rachete pentru a reface stocurile în urma războiului cu Iranul. Ce spun experții

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Armata SUA încearcă să își crească capacitatea de producție de rachete, după ani de-a rândul în care ritmul de fabricație a fost sub nivelul cererii actuale, iar războiul cu Iranul a consumat rapid din stocuri. O analiză a datelor de achiziții ale Pentagonului arată că, în ritmul actual, refacerea completă a stocurilor ar putea dura ani sau, în unele cazuri, chiar decenii, relatează Fox News.

SUA au lansat rachete Tomahawk asupra Iranului FOTO ARHIVĂ

Contractorii majori din industria de apărare au încheiat noi acorduri cu Pentagonul și au promis creșteri semnificative ale producției pentru mai multe programe de armament sofisticat. Cu toate acestea, oficialii militari avertizează că extinderea capacității nu va produce rezultate imediate. „Cred că va dura între unu și doi ani pentru a crește producția. Nu va fi suficient de rapid”, spunea în aprilie în fața Congresului amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific.

Necesitatea accelerării producției vine pe fondul consumului ridicat de muniții în conflictele recente, care a scos la iveală o discrepanță tot mai mare între viteza de utilizare a armamentului și timpul necesar pentru înlocuirea acestuia.

Situația a atras atenția administrației americane. Potrivit revistei The Atlantic, vicepreședintele JD Vance ar fi pus, în discuții interne, problema situației reale a stocurilor în urma conflictului cu Iranul, întrebând câtă muniție s-a consumat și dacă există vreun deficit, în timp ce public oficialii din domeniul apărării insistă că acestea sunt în cantitate suficientă.

Vance a respins public această relatare într-un interviu acordat Fox News, afirmând că este preocupat de nivelul de pregătire militară, dar că liderii din domeniul apărării „fac o treabă excelentă”. De asemenea, el a criticat sursele raportului, îndemnând opinia publică „să nu creadă tot ce citește”.

La rândul său, Pentagonul respinge îngrijorările, susținând că armata americană dispune de toate resursele necesare pentru a acționa oriunde și oricând este nevoie. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a subliniat că SUA au reușit să controleze traficul din Strâmtoarea Ormuz folosind mai puțin de 10% din puterea navală și a calificat drept „neinformate” avertismentele privind epuizarea stocurilor.

„Am desfășurat numeroase operațiuni de succes în cadrul diverselor comandamente de luptă, asigurându-ne în același timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacități pentru a ne proteja cetățenii și interesele”, a spus el.

Totuși, datele arată de unde vine problema. Marina americană a achiziționat în medie aproximativ 66 de rachete de croazieră Tomahawk pe an în ultimii șapte ani, ceea ce ar însemna că ar dura circa 12 ani pentru a atinge obiectivul de a suplimenta cu încă 785 de unități. În cazul sistemului THAAD, ritmul este și mai lent: aproximativ 30 de interceptoare pe an, ceea ce ar însemna că, în acest ritm, ar fi necesare aproape trei decenii pentru a atinge ținta de 857 de unități suplimentare. Chiar și pentru sistemul Patriot PAC-3, producția medie anuală de 212 rachete înseamnă că ar fi necesari aproximativ doi ani pentru a satisface noua cerere de 405 unități.

Conflictul cu Iranul a evidențiat presiunea asupra stocurilor

Potrivit Pentagonului, costurile operațiunilor au ajuns la aproximativ 25 de miliarde de dolari, majoritatea fiind cheltuite pe muniții. Forțele americane au consumat mari volume de muniție, arată un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, inclusiv peste 850 de rachete Tomahawk, peste 1.000 de rachete JASSM și între 1.060 și 1.430 de interceptoare Patriot - mai mult de jumătate din stocul existent înainte de conflict.

Deși analiștii estimează că SUA au încă suficiente muniții pentru operațiunile curente, îngrijorarea principală vizează capacitatea de a reface rapid stocurile în eventualitatea unui conflict major cu un adversar de același nivel.

Industria de apărare face deja eforturi să răspundă cererii crescute. RTX (compania-mamă a Raytheon) a raportat o creștere de peste 40% a livrărilor de rachete în primul trimestru și investiții de 2,6 miliarde de dolari pentru extinderea capacității de producție. Compania intenționează să producă peste 1.000 de rachete Tomahawk anual și până la 1.900 de rachete AMRAAM. Lockheed Martin a crescut producția interceptoarelor Patriot la aproximativ 600 pe an și vizează extinderea acesteia până la 2.000 anual.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că finanțarea nu este singurul obstacol. „Avem mai mulți bani decât capacitate. Problema este timpul”, a explicat Mark Cancian, expert al Center for Strategic and International Studies. Producția de rachete depinde de componente complexe, fabricate de un număr limitat de furnizori, iar ciclul de producție poate dura ani de zile. Dacă înainte de conflictele recente livrarea dura aproximativ trei ani, în prezent comenzile noi ar putea necesita între patru și cinci ani pentru a fi finalizate.

În plus, o parte semnificativă a creșterii planificate a bugetului pentru muniții depinde de negocierile bugetare aflate în desfășurare în Congres.

Iranul a transmis vineri SUA, prin mediatorii din Pakistan, o propunere revizuită după ce prima variantă fusese respinsă de președintele Donald Trump, pe motivul încercării Teheranului de a amâna discuțiile privind programul nuclear, aspectul cel mai sensibil al negocierilor care au intrat într-un impas.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
image
Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
stirileprotv.ro
image
În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
gandul.ro
image
Dragoș Pîslaru: Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR: am reușit să recuperăm 350,7 mil. euro
mediafax.ro
image
Mihai Neșu, îndurerat la ultimul său interviu! Cazul unui băiețel l-a emoționat: „Plâng tot timpul”
fanatik.ro
image
Zeci de luptători ceceni au fost uciși după infiltrarea unui agent în preajma generalului Apti Alaudinov, înregistrat numindu-i pe parașutiștii ruși „cei mai mari idioți de pe pământ”
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
300 de femei au pus mână de la mână și au cumpărat un castel vechi de 1.000 de ani în Franța. Apoi au decis ce să facă cu el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
cancan.ro
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o garsonieră în Mamaia în 2026. Staţiunea devine un lux
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat înainte ca Simona Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba mama campioanei pe antrenorul fostului lider WTA
fanatik.ro
image
Suplimentul ieftin care taie pofta de dulce și alcool și ajută la slăbit în câteva săptămâni. "Întinde pereții stomacului, ceea ce trimite semnale către creier că este plin"
ziare.com
image
Arabia Saudită a anunțat că nu mai dă niciun ban, iar Donald Trump n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Donald Trump se răzbună din nou pe Europa. Taxe vamale de 25% impuse de SUA
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală
click.ro
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
image
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală

OK! Magazine

image
Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone spune că se trage dintr-o familie regală bogată, dar tot săracă a crescut!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață