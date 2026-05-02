SUA își accelerează producția de rachete pentru a reface stocurile în urma războiului cu Iranul. Ce spun experții

Armata SUA încearcă să își crească capacitatea de producție de rachete, după ani de-a rândul în care ritmul de fabricație a fost sub nivelul cererii actuale, iar războiul cu Iranul a consumat rapid din stocuri. O analiză a datelor de achiziții ale Pentagonului arată că, în ritmul actual, refacerea completă a stocurilor ar putea dura ani sau, în unele cazuri, chiar decenii, relatează Fox News.

Contractorii majori din industria de apărare au încheiat noi acorduri cu Pentagonul și au promis creșteri semnificative ale producției pentru mai multe programe de armament sofisticat. Cu toate acestea, oficialii militari avertizează că extinderea capacității nu va produce rezultate imediate. „Cred că va dura între unu și doi ani pentru a crește producția. Nu va fi suficient de rapid”, spunea în aprilie în fața Congresului amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific.

Necesitatea accelerării producției vine pe fondul consumului ridicat de muniții în conflictele recente, care a scos la iveală o discrepanță tot mai mare între viteza de utilizare a armamentului și timpul necesar pentru înlocuirea acestuia.

Situația a atras atenția administrației americane. Potrivit revistei The Atlantic, vicepreședintele JD Vance ar fi pus, în discuții interne, problema situației reale a stocurilor în urma conflictului cu Iranul, întrebând câtă muniție s-a consumat și dacă există vreun deficit, în timp ce public oficialii din domeniul apărării insistă că acestea sunt în cantitate suficientă.

Vance a respins public această relatare într-un interviu acordat Fox News, afirmând că este preocupat de nivelul de pregătire militară, dar că liderii din domeniul apărării „fac o treabă excelentă”. De asemenea, el a criticat sursele raportului, îndemnând opinia publică „să nu creadă tot ce citește”.

La rândul său, Pentagonul respinge îngrijorările, susținând că armata americană dispune de toate resursele necesare pentru a acționa oriunde și oricând este nevoie. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a subliniat că SUA au reușit să controleze traficul din Strâmtoarea Ormuz folosind mai puțin de 10% din puterea navală și a calificat drept „neinformate” avertismentele privind epuizarea stocurilor.

„Am desfășurat numeroase operațiuni de succes în cadrul diverselor comandamente de luptă, asigurându-ne în același timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacități pentru a ne proteja cetățenii și interesele”, a spus el.

Totuși, datele arată de unde vine problema. Marina americană a achiziționat în medie aproximativ 66 de rachete de croazieră Tomahawk pe an în ultimii șapte ani, ceea ce ar însemna că ar dura circa 12 ani pentru a atinge obiectivul de a suplimenta cu încă 785 de unități. În cazul sistemului THAAD, ritmul este și mai lent: aproximativ 30 de interceptoare pe an, ceea ce ar însemna că, în acest ritm, ar fi necesare aproape trei decenii pentru a atinge ținta de 857 de unități suplimentare. Chiar și pentru sistemul Patriot PAC-3, producția medie anuală de 212 rachete înseamnă că ar fi necesari aproximativ doi ani pentru a satisface noua cerere de 405 unități.

Conflictul cu Iranul a evidențiat presiunea asupra stocurilor

Potrivit Pentagonului, costurile operațiunilor au ajuns la aproximativ 25 de miliarde de dolari, majoritatea fiind cheltuite pe muniții. Forțele americane au consumat mari volume de muniție, arată un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, inclusiv peste 850 de rachete Tomahawk, peste 1.000 de rachete JASSM și între 1.060 și 1.430 de interceptoare Patriot - mai mult de jumătate din stocul existent înainte de conflict.

Deși analiștii estimează că SUA au încă suficiente muniții pentru operațiunile curente, îngrijorarea principală vizează capacitatea de a reface rapid stocurile în eventualitatea unui conflict major cu un adversar de același nivel.

Industria de apărare face deja eforturi să răspundă cererii crescute. RTX (compania-mamă a Raytheon) a raportat o creștere de peste 40% a livrărilor de rachete în primul trimestru și investiții de 2,6 miliarde de dolari pentru extinderea capacității de producție. Compania intenționează să producă peste 1.000 de rachete Tomahawk anual și până la 1.900 de rachete AMRAAM. Lockheed Martin a crescut producția interceptoarelor Patriot la aproximativ 600 pe an și vizează extinderea acesteia până la 2.000 anual.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că finanțarea nu este singurul obstacol. „Avem mai mulți bani decât capacitate. Problema este timpul”, a explicat Mark Cancian, expert al Center for Strategic and International Studies. Producția de rachete depinde de componente complexe, fabricate de un număr limitat de furnizori, iar ciclul de producție poate dura ani de zile. Dacă înainte de conflictele recente livrarea dura aproximativ trei ani, în prezent comenzile noi ar putea necesita între patru și cinci ani pentru a fi finalizate.

În plus, o parte semnificativă a creșterii planificate a bugetului pentru muniții depinde de negocierile bugetare aflate în desfășurare în Congres.

Iranul a transmis vineri SUA, prin mediatorii din Pakistan, o propunere revizuită după ce prima variantă fusese respinsă de președintele Donald Trump, pe motivul încercării Teheranului de a amâna discuțiile privind programul nuclear, aspectul cel mai sensibil al negocierilor care au intrat într-un impas.