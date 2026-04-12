Serviciile de informații americane, îngrijorate de arsenalul subteran de rachete al Iranului

Iranul dispune în continuare de mii de rachete balistice, pe care le-ar putea utiliza prin scoaterea lansatoarelor din infrastructuri subterane, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații americane, citată de The Wall Street Journal.

Informațiile, furnizate publicației de oficiali americani familiarizați cu analiza, apar într-un moment în care Washingtonul încearcă să consolideze armistițiul și să asigure redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, precum și protecția forțelor americane și a statelor din regiune împotriva unor noi atacuri.

Unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea folosi pauza în ostilități pentru a-și reface capacitățile militare, inclusiv o parte a arsenalului de rachete.

Potrivit evaluărilor, deși mai mult de jumătate dintre lansatoarele iraniene ar fi fost distruse, avariate sau blocate în subteran, o parte dintre cele rămase ar putea fi reparate sau repuse în funcțiune prin scoaterea din complexele subterane.

De asemenea, stocurile de rachete ale Iranului ar fi fost reduse la aproximativ jumătate în timpul conflictului. Cu toate acestea, țara păstrează încă mii de rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, care pot fi desfășurate din adăposturi sau facilități subterane, au declarat oficiali americani și israelieni.

În ceea ce privește dronele de atac, sursele citate indică faptul că Iranul mai dispune de mai puțin de jumătate din capacitatea inițială, după ce multe dintre acestea au fost utilizate în conflict, iar instalațiile de producție au fost lovite de atacuri americane și israeliene.

Totuși, oficialii avertizează că Teheranul ar putea compensa aceste pierderi prin achiziții externe, inclusiv din Rusia.

Iranul ar mai deține și un stoc limitat de rachete de croazieră, care ar putea fi utilizate pentru atacuri asupra navelor din Golful Persic sau împotriva forțelor americane din regiune.

Analiștii subliniază că limitarea capacităților militare viitoare ale Iranului va depinde nu doar de eventuale noi acțiuni militare ale SUA și Israelului, ci și de menținerea sancțiunilor și a regimului de control al exporturilor.

Printre condițiile impuse de Teheran pentru încheierea conflictului se numără ridicarea tuturor sancțiunilor, inclusiv a celor secundare, care vizează statele ce desfășoară relații comerciale cu Iranul.

Contextul acestor evoluții este marcat de acordul anunțat pe 8 aprilie de președintele american, Donald Trump, privind un armistițiu de două săptămâni, mediat de Pakistan, precum și de eșecul de duminică al negocierior din Pakistan, cele două părți nereușind să ajungă la un acord de pace durabil.

Anterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizase că Statele Unite ar putea relua atacurile dacă Iranul va încerca să profite de armistițiu pentru a-și regrupa forțele.