SUA au folosit muniție de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile ale loviturilor asupra Iranului

Administrația președintelui american Donald Trump a informat Congresul că Statele Unite au folosit muniție în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile ale loviturilor aeriene împotriva Iranului, potrivit unui raport transmis unei comisii parlamentare și citat de Reuters.

Mai mulți membri ai Congresului și-au exprimat îngrijorarea că acest conflict ar putea epuiza stocurile de armament ale SUA într-un moment în care industria de apărare întâmpină deja dificultăți în a ține pasul cu cererea.

În acest context, Donald Trump s-a întâlnit vineri cu conducerea a șapte mari companii din industria de apărare, în timp ce Pentagon încearcă să își refacă stocurile de muniție.

Administrația americană nu a prezentat până acum o evaluare publică a costului total al conflictului declanșat pe 28 februarie, împreună cu Israelul. Membrii democrați ai Congresului au cerut mai multe informații despre operațiuni și despre impactul acestora asupra capacității armatei americane de a apăra Statele Unite.

Oficialii administrației au organizat mai multe briefinguri clasificate pentru congresmeni și pentru colaboratorii acestora.

Într-un discurs susținut în Senat, liderul democrat Chuck Schumer a cerut ca reprezentanții administrației să apară public în fața Congresului pentru explicații.

„Când vine vorba să-i punem pe militarii noștri în pericol, poporul american vrea să înțeleagă de ce. Dar acum nu au un «de ce». Acest lucru trebuie să se schimbe”, a declarat Schumer.

Potrivit unor consilieri ai congresmenilor, administrația ar urma să solicite fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului. Estimările neoficiale variază: unii oficiali vorbesc despre o cerere de aproximativ 50 de miliarde de dolari, însă alții consideră că suma ar putea fi mai mare.