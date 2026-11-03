SUA au atacat insula iraniană Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea, confirmată de oficiali americani

Armata Statelor Unite a efectuat luni atacuri limitate asupra insulei Qeshm din Iran, într-o operațiune pe care oficialii americani au descris-o ca fiind de natură defensivă și destinată protejării intereselor SUA din regiune.

Americanii au atacat Insula Qeshm Foto: FOTO Guliver / Getty Images

Potrivit unor oficiali citați de CNN, acțiunea a fost declanșată după ce Iranul ar fi deschis focul asupra unei aeronave americane. Sursele au precizat că nu este vorba despre o operațiune militară de amploare, iar publicația Wall Street Journal a relatat că atacuri similare au mai fost desfășurate anterior fără a fi făcute publice.

Un oficial american a explicat că a fost vorba despre o măsură defensivă împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva activelor americane.

Atacul readuce în prim-plan conflictul dintre Washington și Teheran, într-un moment în care perspectivele unei confruntări rămân deschise. Potrivit unor surse familiarizate cu situația, administrația americană a ales să țină operațiunea departe de atenția publică pentru a nu amplifica importanța unei acțiuni considerate strict defensive.

Agenția iraniană Fars a relatat că pe insula Qeshm au fost auzite „mai multe explozii” în primele ore ale zilei de marți. Deflagrațiile ar fi fost resimțite și pe insula Hengam, precum și în orașul-port Bandar Abbas, aflat în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Insula Qeshm are o importanță strategică majoră pentru controlul traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Armata americană a mai vizat această insulă și în alte etape ale conflictului.

Operațiunea a avut loc în timp ce președintele Donald Trump sugera că negocierile cu Teheranul continuă și că un acord „ar putea fi încheiat”.

Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă nu a comentat direct noile lovituri, însă a afirmat că SUA ar putea lovi și instalația nucleară subterană de la Pickaxe Mountain, despre care Israelul susține că adăpostește o parte a stocului de uraniu îmbogățit al Iranului.

Referindu-se la un posibil atac asupra obiectivului nuclear, Trump a declarat că „nu este mare lucru” și că SUA ar putea acționa „într-o oră”, „oricând vom dori”.

De cealaltă parte, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat recent că orice nou atac major va primi un răspuns „fără limitări geografice”.

În același interviu, Trump a susținut că „nu există un război în plină desfășurare”, deși a admis că o escaladare rămâne posibilă dacă negocierile vor eșua.

Vicepreședintele JD Vance a declarat, la rândul său, că SUA și Iranul au făcut „unele progrese” în încercarea de a găsi o ieșire din conflict și a spus că administrația americană se simte „destul de optimistă” în privința unui posibil acord.

Vestea atacului a dus la creșterea prețului petrolului în tranzacțiile asiatice de marți, după ce piețele mizaseră anterior pe avansul negocierilor diplomatice dintre Washington și Teheran.

Qeshm este cea mai mare insulă a Iranului

Qeshm, cea mai mare insulă a Iranului, se întinde pe 1.445 de kilometri pătrați în Strâmtoarea Ormuz, cu țărmuri sălbatice și păduri de mangrove de un verde intens. Mult timp, turiștii veneau aici să exploreze peșterile de sare și formațiunile stâncoase fantastice, numind insula „un muzeu geologic în aer liber”. Astăzi însă, atenția lumii s-a mutat către ce se găsește dincolo de suprafață, asupra rolului strategic al insulei într-un conflict militar de mare miză, relatează Al Jazeera.