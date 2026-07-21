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Lockheed Martin va produce o nouă rachetă interceptoare Patriot, la un cost mai mic

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Compania americană Lockheed Martin a lansat un nou model de interceptor pentru sistemul Patriot, denumit PAC-3 ACE, conceput pentru a contracara amenințările aeriene la mai puțin de jumătate din prețul actualei variante PAC-3 MSE.

Interceptor PAC-3 ACE/FOTO:Lockheed Martin
Interceptor PAC-3 ACE/FOTO:Lockheed Martin

Anunțul a fost făcut în cadrul Salonului Aviatic de la Farnborough, Marea Britanie, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de muniție antiaeriană pentru a opri atacurile rusești cu rachete balistice. În prezent, un interceptor PAC-3 MSE costă aproximativ 4 milioane de dolari.

Producția inițială a noului model este estimată să înceapă în termen de 36 de luni.

Un sistem esențial pentru Ucraina

Pentru forțele ucrainene, rachetele PAC-3 reprezintă în prezent unicul mijloc capabil să doboare rachetele balistice rusești de tip Iskander-M. Lipsa de muniție s-a reflectat în primele săptămâni ale lunii iulie, când stocurile reduse au dus la o scădere drastică a ratei de interceptare a atacurilor asupra orașelor ucrainene.

Epuizarea stocurilor are un impact direct asupra populației civile. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, luna iunie 2026 a înregistrat unul dintre cele mai ridicate bilanțuri de victime civile de la începutul conflictului, peste 45% dintre decese fiind cauzate de atacuri cu arme cu rază lungă de acțiune.

Producția și stocurile de rachete ale Rusiei

Conform datelor furnizate de armata ucraineană, ritmul atacurilor cu rachete balistice lansate de Moscova a depășit capacitatea sa lunară de producție. În primele trei săptămâni din iulie, Rusia a lansat peste 100 de rachete balistice și 20 de rachete hipersonice Zircon.

Serviciile de informații ucrainene estimează că rachetele Zircon lansate în iulie reprezintă două treimi din producția totală planificată de Moscova pentru întregul an 2026.

Analiza fragmentelor de muniție folosite în atacuri recente confirmă că industria de apărare rusă continuă să utilizeze componente de origine străină, ocolind sancțiunile internaționale.

Solicitări globale și opțiuni de producție

La nivel mondial, cererea pentru sistemele Patriot depășește capacitatea actuală de livrare. Deși Lockheed Martin intenționează să își mărească producția anuală la 2.000 de rachete până în 2033, reprezentanții companiei au precizat că nu pot garanta termenele de livrare către aliați, în condițiile în care Washingtonul prioritizează refacerea propriilor rezerve strategice.

Pentru a răspunde acestui deficit, în cadrul summitului NATO de la Ankara din iulie, președintele american Donald Trump a anunțat că va acorda Ucrainei o licență pentru a-și produce propriile sisteme de apărare Patriot.

A semnat un contract de 4 miliarde de euro pentru producția internă a variantelor anterioare PAC-2, primele livrări către Ucraina fiind programate din 2027.

În plus, oficialii de la Varșovia au indicat că pregătirile pentru sprijinirea producției de rachete PAC-3 destinate Ucrainei ar putea începe în scurt timp, în colaborare cu parteneri europeni.

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