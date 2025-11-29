O notă internă FDA analizează posibile legături între vaccinarea anti-COVID și 10 decese în rândul copiilor în SUA

Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a declarat într-o notă internă că cel puţin 10 copii au murit probabil "din cauza" vaccinării împotriva COVID-19, citând miocardita - o inflamaţie a inimii - drept posibilă cauză a acelor decese.

Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Sociale, care include FDA, nu a dat curs deocamdată solicitării transmise de Reuters de a face declaraţii despre relatarea cotidianului newyorkez în afara orelor aferente programului de lucru, potrivit Agerpres.

Secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., a schimbat radical politica guvernamentală privind vaccinurile anti-COVID-19, limitând accesul la aceste seruri, care au devenit disponibile doar pentru persoanele cu vârste de peste 65 de ani, precum şi pentru cele cu afecţiuni preexistente.

Robert F. Kennedy Jr., care era de mult timp un militant anti-vaccinare, înainte să preia cea mai înaltă funcţie din domeniul sănătăţii la nivel naţional în cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, a asociat vaccinurile cu autismul şi a încercat să rescrie politicile de imunizare ale ţării.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, când a izbucnit pandemia de coronavirus, precum şi în timpul mandatului succesorul său, Joe Biden, oficialii din domeniul sănătăţii din Statele Unite au susţinut cu fermitate vaccinurile ca fiind salvatoare de vieţi.

Acea notă internă, redactată de directorul medical şi ştiinţific al FDA, Vinay Prasad, nu a dezvăluit vârstele şi stările preexistente de sănătate ale copiilor decedaţi, nici numele producătorilor de vaccinuri implicaţi, a precizat The New York Times.

Vinay Prasad a calificat descoperirea drept "o revelaţie profundă" şi a anunţat planuri de înăsprire a supravegherii vaccinurilor, inclusiv solicitarea de studii randomizate pentru toate subgrupurile de vârstă.

Concluziile noii revizuiri a FDA nu au fost publicate într-o revistă medicală evaluată de colegi (de tip "peer-reviewed"), a raportat cotidianul The New York Times, potrivit căruia comitetul pentru vaccinuri din cadrul Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) se va reuni săptămâna viitoare.

Vinay Prasad, un oncolog care a criticat vehement dispoziţiile adoptate în SUA privind vaccinurile împotriva COVID-19 şi purtarea măştilor sanitare, şi-a reluat funcţia de director medical şi ştiinţific al FDA în luna septembrie. El oferă consultanţă comisarului FDA şi altor înalţi funcţionari cu privire la problemele medicale şi ştiinţifice emergente care au un impact asupra reglementării ştiinţifice şi asupra sănătăţii publice.