SUA aprobă o vânzare masivă de armament către Israel: 12.000 de bombe, aprobate fără vot în Congres

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu.

Această vânzare, estimată la 151,8 milioane de dolari, a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea sa naţională şi va servi drept factor de descurajare împotriva ameninţărilor regionale”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.

În afară de muniţii, tranzacţia cuprinde servicii de inginerie, logistică şi asistenţă tehnică furnizate de guvernul SUA şi de contractanţi ai acestuia.

Marile companii americane de apărare au convenit să-şi crească de patru ori producţia de arme sofisticate, a anunţat vineri preşedintele Donald Trump.

Deşi vânzările de arme americane necesită, în general, aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a invocat o derogare care ocoleşte votul, spre consternarea unor congresmeni.

„Secretarul de stat a stabilit şi a furnizat o justificare detaliată a faptului că există o situaţie de urgenţă care necesită vânzarea imediată către guvernul israelian a materialelor şi serviciilor de apărare menţionate, în interesul securităţii naţionale a SUA”, a declarat Departamentul de Stat, invocând Legea privind controlul asupra exporturilor de arme.

Democratul Gregory Meeks, membru în Comisia pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor, consideră că ocolirea votului în Congres „dezvăluie o contradicţie flagrantă în centrul argumentelor acestei administraţii în favoarea războiului”.