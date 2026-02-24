SUA aplică noi tarife vamale de 15% pentru importuri. Trump reacționează după ce Curtea Supremă a blocat o parte din politica sa tarifară

Funcționarii vamali americani au anunțat intrarea în vigoare, marți, 24 februarie, a noilor tarife globale de 15% pentru importuri, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele reciproce impuse anterior de administrația Trump.

Măsura va fi temporară, deoarece după 150 de zile guvernul american va avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a menţine tarifele permanent.

Noile tarife au fost anunţate de Trump vinerea trecută, la o conferinţă de presă la Casa Albă. Președintele american a calificat drept „ridicolă” decizia Curţii Supreme, care, cu şase voturi la trei, a invalidat tarifele „reciproce” și alte măsuri bazate pe Legea privind puterile economice în caz de urgenţă internaţională (IEEPA) din 1977.

Iniţial, preşedintele SUA anunţase un tarif de 10%, majorat la 15% a doua zi, ca parte a „alternativelor puternice” după decizia instanţei, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Aceste tarife noi înlocuiesc tarifele nediscriminatorii existente și cele stipulate în diverse acorduri comerciale, cu excepţia tarifelor sectoriale, care rămân între 10% şi 50% pentru industrii precum cuprul, automobilele şi cheresteaua.

De asemenea, ele nu se aplică produselor canadiene și mexicane importate în cadrul Acordului Nord-American de Liber Schimb (USMCA).

Preşedintele Trump a invocat o lege din 1974 pentru a justifica măsura, menită să reechilibreze comerţul SUA cu partenerii săi atunci când există dezechilibre semnificative în balanţa de plăţi, care include comerţul, fluxurile financiare și investiţiile transfrontaliere.

Datele oficiale arată însă o discrepanţă între cifrele SUA și UE: în timp ce deficitul SUA din comerţul cu bunuri cu Uniunea Europeană a ajuns la 236 de miliarde de dolari în 2024, deficitul balanţei de plăţi este estimat la doar aproximativ 70 de miliarde de euro, potrivit Comisiei Europene.

Ordinul executiv privind tarifele de 15% va fi în vigoare până pe 24 iulie, la doar trei luni înainte de alegerile intermediare din noiembrie, care ar putea permite democraţilor să recâştige controlul Camerei Reprezentanţilor.