Iranul își avertizează vecinii: să nu sprijine atacuri ale Statelor Unite ale Americii de pe teritoriile lor

Ministerul de Externe de la Teheran a emis sâmbătă, 6 iunie, un comunicat în care face apel la "principiul bunei vecinătăţi" şi avertizează ţările din regiune să nu permită Statelor Unite să atace Iranul de pe teritoriile lor, transmite dpa.

Cu câteva ore înainte de apel americanii loviseră instalaţii radar din regiunea Sirik şi de pe insula Qeshm din sudul Iranului.

"Acest atac a fost o încălcare clară a armistiţiului din aprilie 2026 şi o agresiune împotriva integrităţii teritoriale a Iranului", arată comunicatul citat.

Iranul a cerut Consiliului de Securitate al ONU să reacţioneze la "acţiunile ilegale ale SUA", susţinând că acestea periclitează pacea în regiune şi în lume, scrie Agerpres.

SUA şi Israelul au atacat Iranul cu trei luni în urmă, iar din 8 aprilie era în vigoare o încetare a focului, care a fost încălcată însă de mai multe ori de ambele părţi în conflict.

Vineri, forţele armate americane au anunţat că au interceptat mai multe rachete lansate de Iran împotriva Kuweitului şi Bahreinului, ţări aliate cu SUA. Anterior, militarii Statelor Unite interceptaseră patru drone iraniene în Strâmtoarea Ormuz şi atacaseră staţii radar de pe insula Qeshm şi din oraşul Goruk din Iran.

SUA a interceptat rachete balistice în Golful Piersic

Forțele americane desfășurate în Golful Persic au interceptat vineri, 5 iunie, mai multe rachete balistice și drone lansate de Iran către statele din regiune, într-un nou episod al confruntării dintre Washington și Teheran.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că operațiunea a început după ce armata iraniană a lansat patru drone de atac către Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Potrivit armatei americane, toate cele patru aparate au fost doborâte înainte de a putea reprezenta un pericol pentru traficul comercial internațional.