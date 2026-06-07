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Rețeaua invizibilă a lui Netanyahu. Cum a încercuit Israelul Iranul folosind baze secrete în Azerbaidjan și în Orientul Mijlociu

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Război în Orientul Mijlociu
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În spatele ușilor închise și departe de ochii opiniei publice, Israelul a desfășurat o strategie de o agresivitate geopolitică fără precedent în timpul recentului conflict cu Iranul. Patru surse familiare cu dosarul, citate de postul de televiziune CNN, dezvăluie că Tel Avivul a trimis în secret unități militare de elită și agenți de informații în Azerbaidjan, ca parte a unei rețele clandestine de baze operative menite să sufoce capacitatea de reacție a Teheranului.

Trupe israeliene/FOTO;IDF
Trupe israeliene/FOTO;IDF

Conform detaliilor scurse din interiorul comunitîții de informații, forțele israeliene au acționat din mai multe locații din sudul Azerbaidjanului, chiar de-a lungul graniței nordice a Iranului. Cel mai apropiat punct se afla la doar 100 de kilometri de orașul iranian Tabriz – o țintă pe care aviația israeliană a lovit-o direct în timpul războiului.

Desfășurarea secretă din Caucaz, o premieră absolută în analizele de securitate, scoate la lumină modul în care vecinii Iranului au fost atrași în conflict, devenind, voluntar sau prin complicitate tacită, platforme de lansare pentru operațiunile statului evreu.

De la Kurdistanul irakian la Cornul Africii

Harta operațiunilor secrete relevă o strategie de încercuire totală. Ceea ce inițial trebuia să fie doar un ansamblu de echipe de salvare pentru piloții doborâți s-a transformat rapid într-o rețea extinsă de spionaj și atac în mai multe zone de pe glob:

1. Azerbaidjan (Nord)

Comandouri speciale și tehnicieni au gestionat operațiuni cu drone și interceptări electronice, oferind o fereastră unică către interiorul teritoriului iranian.

2. Irak (Vest)

Israelul a menținut două baze secrete, deconspirate inițial de The Wall Street Journal și The New York Times, deși Bagdadul a negat oficial existența lor.

3. Emiratele Arabe Unite (Sud)

Tel Avivul a instalat discret o baterie antiaeriană Iron Dome pentru a proteja spațiul emirat, vizitele la nivel înalt ale lui Benjamin Netanyahu fiind ulterior negate vehement de oficialii de la Abu Dhabi.

4. Somaliland (Cornul Africii)

Republica separatistă a oferit avioanelor israeliene un punct critic de realimentare pentru zborurile pe distanțe lungi, la scurt timp după ce Israelul a devenit primul stat care i-a recunoscut oficial independența.

Misiunea solitară din Caucaz

Parteneriatul dintre Baku și Tel Aviv nu este nou, însă războiul l-a împins la nivelul maxim. Pregătirile au început încă din luna ianuarie, pe fondul protestelor sângeroase reprimate de regimul de la Teheran. Israelul planificase instalarea de tehnică de ascultare la graniță sub acoperirea unor atacuri aeriene masive coordonate cu SUA.

Planul a fost dat peste cap în ultimul moment de președintele american Donald Trump, care a anulat loviturile după ce a primit asigurări că Iranul va opri masacrarea demonstranților. Convins că diplomația Washingtonului va eșua, cabinetul israelian a acționat pe cont propriu, infiltrând avioane stealth și forțe speciale pentru a activa baza din Azerbaidjan.

Eficiența acestei poziții avansate s-a văzut pe 4 martie, când o operațiune lansată din Azerbaidjan a dus la eliminarea lui Rahman Moghaddam, șeful diviziei de informații a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cel pe care Israelul îl acuza că a orchestrat o tentativă de asasinat împotriva lui Trump în 2024.

Diplomația negării și interesele pragmatice din spatele axei Baku-Tel Aviv

Răspunsul oficialilor vizați reflectă manualul clasic al prudenței diplomatice în momente de criză maximă. Atât ambasada Azerbaidjanului din SUA, cât și Agenția pentru Dezvoltarea Media de la Baku au respins categoric informațiile, catalogându-le drept „manipulări grosolane menite să destabilizeze regiunea”.

În realitate, relația supraviețuiește datorită unui troc extrem de pragmatic: Azerbaidjan asigură o mare parte din petrolul necesar Israelului, iar Israelul vinde armament de ultimă generație (inclusiv Iron Dome), Azerbaidjanului.

Aceste arme au asigurat deja victoria Baku-ului în conflictele din Nagorno-Karabah din 2016 și 2020 în fața Armeniei. În plus, alianța oferă Azerbaidjanului acces la influentul lobby evreiesc din Washington.

Dezvăluirea acestei infrastructuri secrete arată că, în ciuda declarațiilor oficiale de neutralitate ale statelor din regiune, geografia Orientului Mijlociu a fost complet redesenată de logistica de război. Pentru Israel, aceste avanposturi au fost vitale pentru a-și susține valurile repetate de atacuri, pentru statele gazdă, ele rămân un secret periculos care le plasează direct pe linia de țintire a Teheranului.

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