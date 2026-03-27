SUA alocă fonduri în valoare de 25 de milioane de dolari pentru a aduce înapoi în Ucraina copiii răpiți de Rusia

Statele Unite au anunțat joi crearea unui fond de 25 de milioane de dolari pentru identificarea, returnarea și reabilitarea copiilor ucraineni care au fost duși în Rusia de la începutul invaziei din februarie 2022, relatează AFP și Kyiv Independent.

Fondul va fi folosit pentru „identificarea, returnarea și reabilitarea copiilor și tinerilor ucraineni care au fost transferați cu forța sau ținuți departe de familiile și comunitățile lor”, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

Conform estimărilor Kievului, aproape 20.000 de copii ucraineni au fost duși în Rusia de la începutul invaziei ruse. Fondul va sprijini programe pentru identificarea copiilor strămutați forțat și sprijin în vederea reintegrării lor în societate.

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a salutat anunțul, scriind pe X că „toți copiii ucraineni trebuie să se întoarcă”. Ea s-a întâlnit la Washington cu doi oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat, Riley Barnes și Jeremy Lewin, responsabili cu drepturile omului și ajutorul umanitar.

Problema este extrem de sensibilă în Ucraina și rămâne centrală în fiecare rundă de negocieri în vederea unui potențial acord de pace între Kiev și Moscova. O comisie internațională a ONU a acuzat recent Moscova de comiterea de „crime împotriva umanității” prin deportarea forțată a mii de copii ucraineni și obstrucționarea revenirii lor în țara de origine.

Rusia susține însă că transferurile au fost efectuate pentru siguranța copiilor și asigură că este pregătită să îi returneze în condițiile pe care le consideră potrivite. Până acum, grupuri mici de copii au fost repatriați prin intermediari, inclusiv Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

De la începutul războiului, baza de date națională a Ucrainei „Copiii Războiului” a documentat 20.000 de copii răpiți din teritoriile ocupate de Rusia, deși oficialii ucraineni estimează că numărul real ar putea fi între 200.000 și 300.000.

Finanțarea anunțată de SUA, postată public pe site-ul guvernamental de granturi, va fi alocată organizațiilor non-profit americane pentru a sprijini eforturile Ucrainei de a recupera copiii luați de Rusia. Potrivit Departamentului de Stat, finanțarea, susținută de Congres, va „asista partenerii de încredere” în identificarea și urmărirea copiilor, oferind totodată sprijin „guvernului ucrainean și partenerilor locali de încredere” pentru facilitarea revenirii lor.

Deși Kievul a făcut unele progrese, mai puțin de 2.000 de copii răpiți s-au întors la familiile lor. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru Comisarul Rus pentru Drepturile Copiilor, Maria Lvova-Belova, acuzându-i de deportarea ilegală a minorilor. Moscova a respins aceste acuzații.

O anchetă ONU publicată la începutul acestei luni a concluzionat că deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni de către Rusia în timpul războiului constituie crime împotriva umanității. Raportul a menționat că implicarea lui Putin în implementarea acestor politici „a fost vizibilă de la bun început”.