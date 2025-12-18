search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA acordă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina. Numărul soldaților americani din Europa nu poate fi redus nejustificat

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru următorii doi ani.

Documentul prevede și reguli privind prezența trupelor americane în Europa. FOTO: Shutterstock
Documentul prevede și reguli privind prezența trupelor americane în Europa. FOTO: Shutterstock

Măsura a fost adoptată atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat și va permite Pentagonului să furnizeze armament Ucrainei. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Republicanii dețin majorități strânse în ambele camere ale Congresului SUA. Documentul legislativ stabilește, totodată, reguli clare privind prezența trupelor americane în Europa, impunând ca numărul total de militari detașați permanent Comandamentului European al SUA să nu scadă sub pragul de 76.000 pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, fără proceduri speciale de raportare și justificare.

Potrivit estimărilor, peste 80.000 de soldați americani au fost staționați în Europa în acest an. Numărul lor fluctuează în funcție de rotații și exerciții militare, în special după invazia Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022.

În trecut, Donald Trump a amenințat cu reducerea prezenței trupelor americane în Germania, în timpul primului său mandat, între 2017 și 2021.

Deciziile Congresului vin într-un context în care administrația SUA semnalează o posibilă schimbare de direcție față de cooperarea transatlantică tradițională, promovând o strategie de securitate națională centrată pe principiul „America pe primul loc”.

Noua strategie critică abordările anterioare, considerate prea favorabile apărării altor state în detrimentul intereselor americane, însă poziția Congresului rămâne mai apropiată de prioritățile clasice ale politicii de apărare a SUA, notează DPA.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
playtech.ro
image
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
S-a schimbat legea pentru românii cu firme, este obligatoriu din 2026. Încă o lovitură pentru cei care preferă cash, amendă și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
În ce zone va ninge de Crăciun și Revelion. Cum va fi vremea de sărbătorile de iarnă
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Bona care are grijă de George, Charlotte și Louis, apariție rară. Maria Teresa Turrion Borrallo e o prezență discretă, dar esențială

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?