SUA acordă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina. Numărul soldaților americani din Europa nu poate fi redus nejustificat

Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri un buget al apărării care prevede acordarea unui ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru următorii doi ani.

Măsura a fost adoptată atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat și va permite Pentagonului să furnizeze armament Ucrainei. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Republicanii dețin majorități strânse în ambele camere ale Congresului SUA. Documentul legislativ stabilește, totodată, reguli clare privind prezența trupelor americane în Europa, impunând ca numărul total de militari detașați permanent Comandamentului European al SUA să nu scadă sub pragul de 76.000 pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, fără proceduri speciale de raportare și justificare.

Potrivit estimărilor, peste 80.000 de soldați americani au fost staționați în Europa în acest an. Numărul lor fluctuează în funcție de rotații și exerciții militare, în special după invazia Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022.

În trecut, Donald Trump a amenințat cu reducerea prezenței trupelor americane în Germania, în timpul primului său mandat, între 2017 și 2021.

Deciziile Congresului vin într-un context în care administrația SUA semnalează o posibilă schimbare de direcție față de cooperarea transatlantică tradițională, promovând o strategie de securitate națională centrată pe principiul „America pe primul loc”.

Noua strategie critică abordările anterioare, considerate prea favorabile apărării altor state în detrimentul intereselor americane, însă poziția Congresului rămâne mai apropiată de prioritățile clasice ale politicii de apărare a SUA, notează DPA.