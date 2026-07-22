Strategia lui Trump pentru medicamente: Taxe vamale uriașe ca să mută producția în SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți, 22 iulie, că va introduce taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice, începând din august 2028. Prin această măsură, liderul de la Casa Albă urmărește să readucă producția de medicamente generice pe teritoriul american.

„Începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să fie supuse unui tarif vamal de 0% pentru o perioadă de doi ani. După această perioadă, tariful va crește la 100% timp de un an, iar ulterior la 200%”, a anunțat acesta într-o postare pe Truth Social.

Președintele SUA adaugă că măsura este luată „pentru a readuce producția de medicamente generice în Statele Unite, aplicând o penalizare companiilor care aleg să nu construiască fabrici și să nu investească în echipamente în intervalul de timp acordat.”

„Obiectivul acestei politici este protejarea cetățenilor Statelor Unite. Politica privind medicamentele brevetate, de marcă sau inovatoare, care s-a dovedit a fi un succes, va rămâne neschimbată.

Unități de producție farmaceutică sunt construite în prezent în întreaga Americă, la un nivel nemaivăzut până acum”, transmite Trump.

Un medicament generic este un medicament creat pentru a fi identic cu un medicament original (de marcă) deja comercializat în ceea ce privește forma farmaceutică, siguranța, concentrația, calea de administrare, calitatea, caracteristicile de performanță și indicațiile terapeutice.

Potrivit CNBC, Trump a impus, la 2 aprilie, un tarif de 100% pentru produsele farmaceutice brevetate și ingredientele acestora, în baza Secțiunii 232, exceptând însă medicamentele generice, biosimilarele și ingredientele aferente.

Marile companii farmaceutice au primit un termen de 120 de zile înainte ca taxa de 100% să intre în vigoare, iar producătorii mai mici, care se bazează pe fabrici contractuale, au beneficiat de un termen de 180 de zile.

Mai multe companii mari din domeniul farmaceutic, printre care Eli Lilly, Pfizer și Novo Nordisk, au încheiat acorduri cu Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente noi și existente.

Aceste acorduri fac parte din politica președintelui privind „națiunea cea mai favorizată”, care leagă prețurile medicamentelor din SUA de cele mai mici practicate în alte țări și scutește companiile respective de taxe vamale timp de trei ani.

Trump a folosit amenințarea cu taxe vamale și politica „națiunii celei mai favorizate” pentru a presa companiile farmaceutice să reducă prețurile medicamentelor în SUA.

Măsura are un impact major asupra Indiei, principalul furnizor de medicamente generice pentru piața americană, în timp ce China domină producția ingredientelor farmaceutice active.