Trump amenință Uniunea Europeană cu taxe vamale de 100% dacă taxează serviciile digitale ale companiilor americane

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 26 iunie, că va impune taxe vamale de 100% asupra produselor importate din orice stat care aplică o taxă pe serviciile digitale companiilor americane din sectorul tehnologic.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul american a precizat că această măsură va viza toate țările care introduc sau mențin astfel de taxe, pe care le consideră discriminatorii față de marile companii de tehnologie din SUA.

Potrivit acestuia, tariful de 100% va avea prioritate față de orice acord comercial existent, semnat sau aflat în negociere.

„Numeroase țări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale împotriva companiilor americane (…) Orice țară care va impune o astfel de taxă va avea un răspuns imediat de 100% ca taxă vamală pe toate bunurile trimise către Statele Unite. Această taxă vamală va prevala asupra oricărui acord comercial cu țara respectivă, indiferent dacă este deja în vigoare, semnat sau doar negociat”, a scris Trump, pe Truth Social.

Reacția președintelui american vine pe fondul tensiunilor de lungă durată dintre Washington și mai multe state privind taxarea serviciilor digitale.

Trump susține că aceste măsuri fiscale afectează în mod disproporționat giganții americani din tehnologie, precum Meta, Alphabet și Amazon, companii vizate frecvent de astfel de impozite.