Revoltă în serviciile secrete americane. CIA și FBI blochează un plan controversat al lui Donald Trump, temându-se de un risc catastrofal

Propunerea administrației președintelui Donald Trump de a centraliza informații despre operațiunile serviciilor de informații americane a generat rezerve în cadrul comunității de informații, potrivit unor oficiali citați de presa americană. Criticii proiectului avertizează că o astfel de bază de date ar putea crea riscuri de securitate dacă nu este protejată corespunzător.

Potrivit The New York Times, administrația Trump dorește ca principalele agenții de informații din Statele Unite să transmită către Biroul Directorului Comunității Naționale de Informații (Office of the Director of National Intelligence – ODNI) informații centralizate privind anumite operațiuni și persoane aflate în atenția serviciilor americane.

Inițiativa a fost promovată în ultimele luni de ODNI, instituție creată după atentatele din 11 septembrie 2001 pentru a îmbunătăți coordonarea dintre agențiile de informații.

Obiectivul declarat: o mai bună coordonare între agenții

Potrivit oficialilor administrației citați de publicația americană, scopul proiectului este de a facilita schimbul de informații între instituții, de a evita suprapunerea operațiunilor și de a îmbunătăți monitorizarea amenințărilor externe.

Susținătorii inițiativei compară sistemul propus cu bazele de date utilizate pentru monitorizarea suspecților de terorism, argumentând că acesta ar permite actualizarea în timp real a informațiilor și o coordonare mai eficientă între agențiile federale.

CIA și FBI ar avea rezerve privind securitatea datelor

Potrivit acelorași surse, conducerea unor agenții, inclusiv a CIA și FBI, nu ar fi transmis până în prezent toate informațiile solicitate, invocând preocupări legate de modul în care baza de date ar urma să fie administrată și protejată.

În cazul FBI, datele vizate ar putea include persoane aflate în investigații de contrainformații sau în anchete penale aflate în desfășurare.

Pentru CIA, informațiile ar putea privi persoane considerate potențiali colaboratori ai agenției în operațiuni externe.

Foști și actuali oficiali din domeniul informațiilor, citați de The New York Times, avertizează că reunirea unor astfel de informații extrem de sensibile într-o singură bază de date ar putea amplifica consecințele unei eventuale breșe de securitate.

Ei subliniază că identitatea persoanelor implicate în operațiuni de informații este, în mod normal, cunoscută doar de un număr foarte restrâns de angajați ai fiecărei agenții.

Proiectul continuă sub noua conducere a ODNI

Inițiativa a fost lansată în perioada în care instituția era condusă de Tulsi Gabbard și este continuată de actualul director interimar, Bill Pulte.

Potrivit presei americane, numirea lui Pulte a generat, la rândul său, dezbateri, întrucât acesta nu are experiență anterioară în domeniul securității naționale și a fost desemnat în funcție fără procedura obișnuită de confirmare în Senatul SUA.

Conform surselor citate, unii oficiali sperau că schimbarea conducerii ODNI va conduce la abandonarea proiectului, însă până în prezent nu există indicii că acesta va fi retras.

Dezbaterea continuă în interiorul comunității de informații

Discuțiile privind amploarea informațiilor care ar trebui puse la dispoziția ODNI continuă în interiorul administrației americane, fără ca autoritățile să fi anunțat o decizie finală.

Potrivit susținătorilor proiectului, o coordonare mai strânsă între agențiile de informații ar contribui la identificarea mai rapidă a amenințărilor externe și la evitarea suprapunerii operațiunilor.

Criticii avertizează însă că centralizarea unor informații extrem de sensibile într-un singur sistem ar putea crește riscurile în cazul unei scurgeri de date și ar putea afecta operațiuni aflate în desfășurare.

Până în prezent, administrația Trump nu a făcut publice detalii privind modul în care o eventuală bază de date comună ar urma să fie protejată sau cine ar avea acces la informațiile pe care aceasta le-ar conține.