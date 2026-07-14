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Sora lui Lindsey Graham, aleasă să-i termine mandatul acestuia în Senatul SUA

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Darline Graham Nordone, sora mai mică a senatorului republican Lindsey Graham, a fost numită senator interimar al statului Carolina de Sud și va duce la capăt mandatul fratelui său, după decesul acestuia.

Darline Graham Nordone, sora mai mică a senatorului republican Lindsey Graham/FOTO:X
Darline Graham Nordone, sora mai mică a senatorului republican Lindsey Graham/FOTO:X

Numirea a fost anunțată luni de guvernatorul statului, Henry McMaster, care a declarat că decizia reprezintă un omagiu adus carierei politice a lui Lindsey Graham.

„Este o onoare să îi cer surorii sale mai mici, Darline Graham, să continue munca pe care el a început-o”, a spus McMaster.

Președintele Donald Trump și liderul majorității republicane din Senat, John Thune, și-au exprimat public sprijinul pentru această decizie, considerând-o un gest simbolic de respect față de fostul senator.

Mandat interimar și o competiție deschisă pentru locul din Senat

Numirea lui Darline Graham Nordone are caracter temporar și deschide oficial cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile primare din 11 august, în urma cărora va fi ales candidatul partidului pentru un mandat complet de șase ani în Senatul Statelor Unite.

Mai mulți republicani analizează deja posibilitatea de a intra în competiție, într-un stat considerat unul dintre cele mai favorabile Partidului Republican, unde un loc vacant în Senat apare foarte rar.

„Lindsey și-ar fi dorit acest lucru”

În prima sa declarație după numire, Darline Graham Nordone a afirmat că este onorată să continue proiectele începute de fratele său.

„Este un privilegiu să pot duce mai departe o parte din munca lui importantă. Promit că voi lucra din greu în lunile următoare pentru a-l sprijini pe președinte și pentru a continua eforturile fratelui meu în beneficiul cetățenilor din Carolina de Sud și al Statelor Unite”, a declarat ea.

Nordone a adăugat că este convinsă că aceasta este decizia pe care Lindsey Graham și-ar fi dorit-o.

O relație apropiată între cei doi frați

Lindsey Graham și-a crescut sora mai mică după moartea timpurie a părinților lor, iar cei doi au rămas foarte apropiați de-a lungul vieții. Darline Graham Nordone l-a însoțit în repetate rânduri în campaniile electorale, inclusiv la lansarea candidaturii sale pentru președinția Statelor Unite, în 2015.

În prezent, ea conduce Comisia pentru Nevăzători din Carolina de Sud, instituție în cadrul căreia a colaborat frecvent cu administrația guvernatorului McMaster.

Decizia a fost luată în mai puțin de două zile

Potrivit lui Trey Walker, principalul consilier politic al guvernatorului, McMaster a fost informat despre moartea lui Lindsey Graham în cursul nopții de sâmbătă.

Duminică dimineață, guvernatorul a contactat-o pe Darline Graham Nordone pentru a-i transmite condoleanțe, iar câteva ore mai târziu i-a propus să preia interimar mandatul din Senat. După ce aceasta și-a exprimat acordul, McMaster a discutat cu Casa Albă.

Walker a declarat că Donald Trump a primit favorabil propunerea, iar luni dimineață președintele a scris pe platforma Truth Social că numirea reprezintă „un tribut extraordinar” adus senatorului Lindsey Graham.

Mai mulți republicani sunt luați în calcul

Deși liderii republicani se așteaptă ca Darline Graham Nordone să exercite doar un mandat interimar, aceasta nu a precizat dacă intenționează sau nu să candideze pentru un mandat complet.

Între timp, în Partidul Republican sunt deja vehiculate mai multe nume pentru alegerile primare. Printre potențialii favoriți se numără congresmanul Russell Fry, considerat apropiat atât de conducerea republicană din Carolina de Sud, cât și de administrația Trump.

De asemenea, Pamela Evette, fostă candidată la funcția de guvernator, este văzută drept un alt posibil candidat puternic, datorită notorietății sale și rețelei politice construite la nivelul statului.

Alți republicani, inclusiv congresmenii Nancy Mace și Ralph Norman, și-au manifestat interesul pentru cursă, însă până în prezent niciun candidat nu și-a anunțat oficial candidatura.

Donald Trump nu și-a exprimat încă o preferință privind candidatul pe care îl va susține pentru mandatul complet de senator al Carolinei de Sud.

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