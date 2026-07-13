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Ce se știe despre ultimele ore din viața lui Lindsey Graham? FBI oferă asistență în anchetă

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Biroul Federal de Investigații (FBI) s-a alăturat anchetei privind decesul neașteptat al senatorului republican Lindsey Graham, în vârstă de 71 de ani. Deși autoritățile federale subliniază că nu există indicii privind un act criminal, implicarea FBI și recentele deplasări externe ale politicianului au alimentat numeroase speculații în spațiul public.

Lindsey Graham a murit la 71 de ani/FOTOX
Lindsey Graham a murit la 71 de ani/FOTOX

Biroul senatorial al lui Graham a anunțat duminică faptul că acesta a încetat din viață în urma unei „boli scurte și subite”. Conform rapoartelor preliminare, un apel la serviciul de urgență 911 raportând un stop cardiac a fost efectuat sâmbătă seara de la reședința sa.

Donald Trump: „A fost ca un membru al familiei”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit detalii într-un interviu pentru NBC News despre ultima conversație telefonică pe care a avut-o cu Lindsey Graham, cu doar câteva ore înainte ca acesta să moară, în seara zilei de 11 iulie.

Potrivit președintelui, discuția a vizat recenta vizită a senatorului la Kiev, un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei și posibile acțiuni ale SUA în Iran. Trump a menționat că Graham părea ușor obosit după călătorie, dar se simțea bine.

„A fost probabil ultimul său apel telefonic. În jurul orei 01:00 am primit un mesaj de la un membru al personalului său care mă informa că a murit. Mi-a fost ca un membru al familiei”, a declarat Trump.

Publicația Axios a relatat că, în aceeași seară, senatorului i s-a făcut rău, însă a refuzat asistența medicală propusă de colaboratori, glumind pe seama agendei sale politice încărcate privind Rusia și Iranul. „Nu pot muri acum. Trebuie să termin sancțiunile împotriva Rusiei, să mă ocup de Iran și să finalizez normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită,” ar fi spus senatorul.

Implicarea FBI și controversele din spațiul public

Speculațiile privind circumstanțele decesului au luat amploare după ce directorul FBI, Kash Patel, a confirmat pe platforma X că instituția pe care o conduce oferă sprijin autorităților locale cu „toate resursele necesare”. Surse din cadrul forțelor de ordine federale au precizat ulterior pentru Fox News că, până în prezent, nu au fost descoperite dovezi care să indice o activitate infracțională.

Cu toate acestea, profilul public al lui Graham — un susținător ferm al Ucrainei și un critic vehement al Iranului — a determinat mai mulți comentatori politici să ceară investigații amănunțite.

Activista conservatoare Laura Loomer a sugerat pe rețelele sociale posibilitatea unei otrăviri, făcând legătura între vizita recentă a senatorului în Ucraina și amenințările anterioare venite din partea unor adversari externi ai SUA.

Megan Mobbs, directoare în cadrul Center for American Safety and Security, a solicitat o autopsie medico-legală completă și analize toxicologice, argumentând că diagnosticul inițial de stop cardiac descrie modul în care s-a sfârșit viața senatorului, nu și cauza de fond.

Explicațiile medicale și istoricul familial

În replică la teoriile conspiraționiste, alți analiști au îndemnat la prudență. Jurnalistul Dustin Grage de la Townhall a subliniat că Lindsey Graham suferea de probleme de tensiune arterială de câteva decenii și că tatăl acestuia a decedat tot în urma unui stop cardiac, la vârsta de 69 de ani.

Experții medicali citați în spațiul public reamintesc că evenimentele cardiace majore pot surveni brusc și fără avertisment, chiar și la persoane care păreau asimptomatice cu puțin timp înainte.

O carieră dedicată politicii externe

Lindsey Graham a reprezentat statul Carolina de Sud în Senatul SUA timp de peste două decenii, devenind unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Donald Trump pe probleme de securitate națională și politică externă. Cu doar câteva zile înainte de deces, Graham s-a aflat la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a vizitat o fabrică de drone.

În semn de respect pentru întreaga sa activitate, Casa Albă a ordonat coborârea steagurilor în bernă.

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