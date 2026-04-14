Președintele SUA, Donald Trump, a primit personal, luni, 13 aprilie, la Casa Albă, o comandă de la McDonald's, transformând momentul într-o conferință de presă neobișnuită.

Președintele Donald Trump a transformat livrarea McDonald’s într-o pledoarie de Ziua Impozitelor, aducând o livratoare DoorDash la Casa Albă pentru a promova eliminarea taxelor pe bacșișuri — surprinzând-o ulterior pe aceasta cu un bacșiș în numerar din propriul buzunar.

După ce a primit pungile cu mâncare, Trump a ținut-o lângă el pe livratoare, în timp ce aceasta comenta măsura președintelui privind eliminarea taxelor pe bacșișuri, iar el răspundea presei pe o gamă largă de subiecte, inclusiv războiul cu Iranul.

„McDonald’s!”, a anunțat femeia îmbrăcată în roșu, suficient de tare pentru a fi auzită de jurnaliști, în timp ce bătea la ușă.

Trump a deschis imediat: „Oh, ce bine să te văd!”

„Încântată de cunoștință”, i-a răspuns ea. Cei doi au început apoi un schimb de replici despre politica „Fără taxe pe bacșișuri”, promovată de Trump în campania din 2024 și inclusă în proiectul de lege „mare și frumos” adoptat anul trecut.

Într-un moment de autoironie, Trump a spus: „Nu pare deloc regizat.”

În timp ce stătea de vorbă cu jurnaliștii, „Bunica DoorDash” a fost întrebată despre bacșișurile primite la Casa Albă.

„Sunt cei de la Casa Albă buni platnici când vine vorba de bacșiș?” a întrebat un jurnalist

„Stați puțin”, a spus Trump, înainte de a băga mâna în buzunar pentru a scoate ceea ce părea a fi o bancnotă de 100 de dolari, pe care i-a înmânat-o livratoarei. După ce a acceptat bacșișul, Simmons a răspuns că la Casa Albă sunt oameni care lasă bacșișuri „foarte” bune.

Apoi, președintele a început o conferință de presă chiar lângă livratoare, îmbrăcată în tricoul roșu DoorDash, lansând noi amenințări la adresa Iranului și vorbind inclusiv despre conflictul său cu Papa. Prima întrebare a venit despre imaginea AI în care apărea ca Iisus, scrie Independent.

„Am crezut că mă înfățișează ca un doctor”, a spus Trump despre imaginea în care apărea în robă, vindecând un om.

„Ar trebui să fie eu ca doctor, făcând oamenii mai bine. Și eu chiar îi fac mai bine.” Nu a explicat de ce a șters imaginea, care a atras critici inclusiv din partea unor conservatori și creștini.

Trump a spus că negocierile cu Iranul sunt blocate din cauza programului nuclear, după ce anterior susținuse că Teheranul ar fi acceptat să renunțe la arme nucleare.

„[Problema] a fost nucleară, da [...] Iranul nu va avea armă nucleară”, a spus el.

„Am convenit asupra multor lucruri, dar nu și asupra acestuia. Cred că vor accepta. Sunt aproape sigur. De fapt, sunt sigur. Dacă nu acceptă, nu va exista niciun acord.”