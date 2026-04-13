Donald Trump spune că a fost sunat de la Teheran: „Rețineți ce vă spun, Iran nu va avea armă nucleară"

Președintele american Donald Trump a declarat luni, 13 aprilie, că administrația sa este pregătită pentru o nouă rundă de negocieri cu Iranul, însă doar dacă Teheranul acceptă condiția esențială impusă de Washington: renunțarea definitivă la programul nuclear militar. Trump a afirmat că a fost contactat de reprezentanți iranieni care „își doresc foarte mult o înțelegere”, dar a subliniat că nu va exista niciun acord fără garanții privind neproliferarea.





Liderul american a lăudat echipa de negociatori cu Iranul.

„El (J.D. Vance) a făcut o treabă foarte bună. Steve și Jared au făcut, de asemenea, o treabă foarte bună în negocieri. Și am fost sunat de iranieni și își doresc foarte mult să facă o înțelegere cu noi. Rețineți ce vă spun: Iran nu va avea armă nucleară. Am fost de acord cu foarte multe lucruri, dar acest lucru nu a fost acceptat. Sunt foarte sigur că dacă nu vor accepta această condiție, nu vom avea o înțelegere”, a spus Trump.

Blocada din strâmtoarea Hormuz: „Nu putem permite șantajarea întregii lumi”

Întrebat despre blocarea Strâmtorii Hormuz, Trump a explicat că obiectivul măsurii este multiplu: atât presiune asupra Iranului pentru reluarea negocierilor, cât și protejarea pieței globale de energie. El a susținut că Statele Unite nu depind de această rută maritimă, afirmând că țara produce suficient petrol pentru a-și acoperi necesarul.

„Nu putem permite unei țări să șantajeze întreaga lume, pentru că asta face Iranul acum. Noi nu folosim strâmtoarea, nu avem nevoie de trafic prin strâmtoare, avem mai mult țiței decât are Arabia Saudită și Rusia la un loc, iar anul viitor, pe vremea aceasta, vom avea o cantitate dublă. Restul lumii are însă nevoie de Strâmtoarea Ormuz. Foarte multe nave se îndreaptă spre țara noastră pentru a fi încărcate cu cel mai bun țiței din lume. Este posibil să se deblocheze strâmtoarea până atunci”, a spus Trump.

Președintele american a precizat că a fost contactat „de oamenii potriviți” care ar dori o soluționare a situației.

În ceea ce privește implicarea altor state în securizarea strâmtorii, Trump a afirmat că există discuții în acest sens și că situația va deveni mai clară „mâine”.