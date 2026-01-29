Senatul SUA blochează proiectul de buget ca măsură de presiune pentru schimbări în Departamentul pentru Securitate Internă după asasinarea a doi civili

Senatul Statelor Unite a respins joi, 29 ianuarie, un proiect de buget federal, într-o mișcare menită să pună presiune asupra administrației pentru a accepta modificări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), după incidentul în care doi civili au fost uciși în timpul unei operațiuni a agenților ICE la Minneapolis, relatează EFE.

Toți senatorii democrați, alături de șapte republicani, au votat împotriva proiectului, care avea nevoie de 60 de voturi pentru a fi adoptat, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.

Decizia apropie SUA de o nouă închidere parțială a guvernului federal, situație care ar afecta instituții majore precum Pentagonul și Departamentul Sănătății.

Blocarea bugetului are loc în contextul negocierilor dintre liderii Senatului și Casa Albă pentru un pachet separat de finanțare dedicat DHS. Acesta ar urma să includă reforme precum interzicerea folosirii cagulilor de către agenții ICE și obligativitatea purtării camerelor corporale în timpul operațiunilor.

Trump: „Cred că nici democraţii nu vor o închidere, aşa că vom lucra într-un mod bipartizan pentru a evita asta”

Votul din Senat a venit la scurt timp după ce președintele Donald Trump a declarat că este „aproape” de un acord cu democrații și că nu se așteaptă la o nouă închidere a guvernului.

„Cred că nici democraţii nu vor o închidere, aşa că vom lucra într-un mod bipartizan pentru a evita asta. Sperăm că nu va exista o închidere a guvernului. Lucrăm la asta chiar acum", a explicat preşedintele american Donald Trump la şedinţa cabinetului desfăşurată joi la Casa Albă.

SUA se confruntă cu perspectiva unei închideri a guvernului după cea mai lungă închidere din istoria sa, care a durat 43 de zile, între 1 octombrie şi 12 noiembrie 2025.