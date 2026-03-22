Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Secretarul Trezoreriei SUA susține că Washingtonul poate finanța fără probleme războiul împotriva Iranului. „Avem destui bani”

Statele Unite au suficienți bani pentru a finanța războiul împotriva Iranului fără să majoreze impozitele, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la NBC News.

Scott Bessent, secretarul Trezoriei SUA FOTO: X
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut că Washingtonul poate finanța fără probleme războiul împotriva Iranului. Nu va fi nevoie să majoreze impozitele pentru a face acest lucru.

Bessent a declarat că „avem destui bani pentru a finanța acest război”. A adăugat că solicitarea de buget suplimentar cerută de Pentagon – estimată la 200 de miliarde de dolari – ar fi destinată capacităților militare viitoare, scrie Mediafax.

„Președintele Trump a consolidat armata, așa cum a făcut-o în primul său mandat, așa cum face acum în al doilea mandat, și vrea să se asigure că armata va fi bine aprovizionată în viitor”, a spus Bessent, fără a confirma cifra de 200 de miliarde de dolari.

Această cerere de finanțare suplimentară se confruntă cu o opoziție puternică în Congres, democrații și chiar unii republicani punând la îndoială necesitatea acesteia după alocările mari pentru apărare de anul trecut.

Costurile operațiunilor militare americane în Iran cresc rapid, depășind probabil 18 miliarde de dolari, potrivit estimărilor analiștilor. Conflictul generează cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi.

La o săptămână după începerea operațiunilor americane și israeliene, oficialii Pentagonului au informat Congresul, într-un briefing confidențial, că războiul a costat deja peste 11,3 miliarde de dolari în primele șase zile. Estimarea nu include însă toate cheltuielile, fiind limitată în principal la muniții. Costuri precum desfășurarea de trupe, îngrijirea răniților sau înlocuirea echipamentelor pierdute nu ar fi fost pe deplin contabilizate.

