Elita iraniană ar fi transferat „1,5 miliarde de dolari în Dubai”. Secretarul Trezoreriei SUA: „Abandonează nava”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce a caracterizat drept un exod masiv de capital inițiat de elita la conducere în Iran, pe fondul amenințărilor iminente cu o acțiune militară americană, relatează Daily Express.

Într-un interviu pentru Newsmax, Bessent a afirmat că Trezoreria SUA, responsabilă de monitorizarea sancțiunilor, a observat transferuri de zeci de milioane de dolari în străinătate de către conducerea iraniană.

„Așadar, ei abandonează nava și vedem cum banii sunt mutați în bănci și instituții financiare din întreaga lume”, a explicat secretarul Trezoreriei SUA.

SUA vor urmări activele liderilor iranieni în străinătate și monitorizează sumele substanțiale de bani transferate din Iran de către conducerea națiunii.

„Ceea ce facem noi la Trezorerie este să urmărim traiectoria banilor, fie că este vorba de sistemul bancar, fie de activele digitale. Vom urmări aceste active și ei nu le vor putea păstra.”

În paralel, postul israelian de televiziune Canalul 14 a relatat miercuri că oficialii iranieni au transferat 1,5 miliarde de dolari în conturi escrow din Dubai în ultimele două zile.

„1,5 miliarde de dolari au fost transferați din Iran în ultimele ore, nu prin intermediul băncilor, ci prin intermediul criptomonedelor, cu o destinație clară: Dubai”, se arată în raport, citând o sursă familiarizată cu operațiunile financiare ale Gardienilor Revoluției, aripa paramilitară a regimului.

Potrivit aceleiași relatări, Mojtaba Khamenei, fiul Liderului Suprem și un potențial moștenitor, se număra printre cei implicați în aceste transferuri financiare. „El a transferat aproximativ 328 de milioane de dolari către aceeași destinație”, a relatat Canalul 14, citând o sursă anonimă.

Iranul a devenit tot mai dependent de criptomonede pentru transferul internațional de fonduri, din cauza sancțiunilor și restricțiilor bancare care împiedică fluxul convențional de bani.

Măsurile Trezoreriei SUA din 2025 au evidențiat rețele „din umbră” care utilizează entități străine și tranzacții cu criptomonede legate de profitul din petrolul iranian, ilustrând modul în care monedele digitale servesc drept metodă de a eluda restricțiile din sectorul bancar reglementat.

SUA au trimis o armada în vecinătatea Iranului, iar regimul a anunțat că a dispus o stare de alertă și a trimis 1.000 drone strategice prin care Iranul va riposta unui eventual atac.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios zilele trecute că situația din Iran este „în continuă schimbare”, adăugând că prezența militară americană în apele adiacente Iranului depășește forțele pe care le-a trimis anterior în apropierea Venezuelei.