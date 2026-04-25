Video Savant responsabil cu siguranța nucleară în armata SUA, filmat în timp ce divulgă informații sensibile unei persoane necunoscute

Armata SUA a plasat un oficial de rang înalt din cadrul biroului responsabil cu siguranța nucleară și chimică în concediu administrativ, după ce acesta ar fi divulgat informații sensibile unei persoane necunoscute, relatează NDTV.

Decizia a venit în urma publicării unei înregistrări realizate sub acoperire, care îl surprinde pe Andrew Hugg, om de știință în domeniul nuclear, vorbind despre subiecte clasificate sau sensibile legate de operațiunile militare și politica nucleară a SUA, într-o conversație purtată într-un restaurant public.

Distribuind videoclipul pe platforma X, activistul conservator James O’Keefe, cunoscut ca fondatorul Project Veritas și ulterior a O’Keefe Media Group (OMG), a scris: „Un înalt responsabil american din domeniul a fost surprins SCURGÂND informații sensibile de securitate națională către un străin, dezvăluie că un chimist al armatei a fost expus la un agent chimic neurotoxic, confirmă că o lovitură americană a ucis copii în Iran și dezvăluie planuri ale SUA de a-l «ucide noul lider suprem al Iranului».”

Potrivit lui O’Keefe, Hugg este „șeful diviziei pentru siguranță nucleară și chimică” din cadrul armatei SUA. Filmarea, ajunsă virală, îl arată pe acesta discutând cu un jurnalist sub acoperire și făcând o serie de comentarii controversate despre capacitățile și acțiunile militare ale SUA. El susține că atribuțiile sale includ gestionarea armelor chimice, a armelor nucleare și a sistemelor menite să le securizeze.

„Andrew Hugg, un șef pentru siguranță chimică și nucleară, a fost surprins cu o cameră ascunsă dezvăluind într-un mod relaxat informații sensibile unui străin într-un restaurant public. Andrew Hugg, responsabil de siguranța nucleară și chimică, a fost filmat divulgând informații legate de programul nuclear al SUA. El susține că Statele Unite dețin în continuare agenți neurotoxici și afirmă că un chimist al armatei a murit recent din cauza expunerii”, a mai scris O’Keefe într-o postare pe X.

Măsuri împotriva omului de știință 

„Noi (Armata SUA) l-am plasat pe domnul Hugg în concediu administrativ în timp ce desfășurăm o investigație amănunțită în acest caz”, a declarat purtătoarea de cuvânt a armatei americane, Cynthia Smith, într-un comunicat pentru OMG.

Unele relatări susțin, de asemenea, că Hugg ar fi fost escortat în afara Pentagonului după apariția videoclipului în mediul online, însă această informație nu a putut fi verificată independent de NDTV.

În înregistrare, Hugg spune că este responsabil de asigurarea securității armelor nucleare și de verificarea  personalului care are acces la acestea. „Mă asigur că oamenii sunt de încredere... Nu există persoane dezechilibrate care lucrează cu armele. Nu ai dori ca o persoană instabilă e să aibă acces la așa ceva”, i-a spus el jurnalistului sub acoperire.

Hugg mai spune și că liderii de vârf ai Iranului se află în vizorul armatei americane, într-un context al negocierilor dintre cele două țări pentru încheierea conflictului. Noul liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea deveni o țintă dacă „nu își schimbă comportamentul”, afirmă el. Totodată, în filmare admite că loviturile aeriene americane asupra Iranului au provocat victime civile, inclusiv copii, pe care i-a descris drept „daune colaterale”, adăugând că „copiii mor întotdeauna în război”.

Ulterior, el a vorbit despre sistemele americane de detectare a lansărilor de rachete și despre modul în care armata gestionează mesajele de lansare. „Avem toți acești senzori în spațiu. Avem radar, toți acești senzori pentru a detecta o lansare... Da, cu sateliți spațiali. Cu radarul o vezi, vezi efectiv obiectul în zbor. Știi cât de mare este, viteza... și poți determina toate aceste lucruri”, a spus Hugg.

Acesta a făcut referire și la procedurile privind mesajele de lansare pe timp de război, explicând că personalul este instruit special pentru a acționa după verificările de securitate necesare. „Suntem literalmente instruiți – dacă o cercetașă îți aduce un mesaj de lansare, bate la ușă și spune «Poftim», îți dă mesajul într-o cutie de biscuiți. Dacă trece toate verificările, acționezi”, a declarat el.

Hugg a susținut, de asemenea, că armata SUA utilizează agenți neurotoxici și că astfel de substanțe există într-o unitate din Maryland. „Cu acest agent chimic [Sarin], acest agent neurotoxic... plămânii nu mai funcționează, capul nu mai funcționează. Nimic nu mai funcționează”, a spus el. „Dar îl avem aici. Este aici, în Maryland. Este în Maryland.”

El continuă descriind un presupus incident în care o chimistă de laborator ar fi fost expusă unor astfel de substanțe după ce nu a purtat echipamentul de protecție obligatoriu. „Este chimistă de laborator. Ar trebui să poarte tot acest echipament, dar a spus: «nu-mi place». A purtat doar, de exemplu, Crocs și hainele ei. Așa că substanța s-a impregnat în haine și i-a pătruns în piele... putea literalmente să atingă lucruri, iar alți oameni să atingă, de exemplu, o ușă și apoi să moară”, a adăugat el.

