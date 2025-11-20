search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Oameni de știință iranieni au vizitat în secret Rusia pentru a obține tehnologie pentru arme nucleare

Publicat:

În noiembrie 2024, un grup de oameni de știință și experți nucleari iranieni au efectuat o vizită secretă în Rusia, probabil pentru a obține tehnologii clasificate care ar putea fi folosite pentru a crea arme nucleare, potrivit documentelor obținute de Financial Times.

Aceasta nu este prima vizită a oamenilor de știință iranieni în Rusia; FT a relatat anterior despre prima lor vizită , care a avut loc în august același an, specialiștii vizitând Moscova.

Următoarea vizită a oamenilor de știință la Sankt Petersburg a avut loc între 7 și 11 noiembrie, conform înregistrărilor de zbor verificate de ziar. Potrivit FT, oamenii de știință au vizitat Rusia de la Universitatea Shahid Beheshti, Universitatea Islamică Azad și Universitatea de Tehnologie Malek Ashtar, care este controlată de Ministerul Apărării iranian și este supusă sancțiunilor SUA și UE pentru munca sa în cadrul programului nuclear al Iranului.

Specialiștii iranieni s-au întâlnit cu reprezentanți ai companiei ruse Laser Systems, care dezvoltă tehnologii atât pentru aplicații civile, cât și militare clasificate. Compania este supusă sancțiunilor americane. Potrivit FT, delegația iraniană a sosit la Sankt Petersburg după ce Dmitri Vasiliev, CEO al Laser Systems, i-a invitat în Rusia în aprilie a acelui an pe Ali Kalvand, fizician nuclear și proprietar al companiei de consultanță DamavandTec, cu sediul la Teheran, și pe patru dintre angajații companiei.

FT a relatat anterior că DamavandTec era o companie creată pentru a acoperi activitățile Organizației pentru Inovație și Cercetare în Apărare (SPND), ramura de cercetare și dezvoltare a forțelor armate iraniene. Conform documentelor examinate de FT, iranienii care au sosit în noiembrie 2024 nu erau angajați DamavandTec, ci fizicieni și ingineri de la universități și centre de cercetare iraniene afiliate sistemului de apărare iranian.

În februarie 2025, Andrei Savin, angajat al Laser Systems, a zburat la Teheran. Potrivit unei surse FT, s-a întâlnit cu reprezentanți ai DamavandTec și oficiali despre care se presupune că sunt asociați cu SPND.

Potrivit lui Jim Lamson, cercetător senior la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare și fost analist CIA, iranienii, în timpul vizitelor lor în Rusia, au căutat să obțină tehnologie laser și expertiză „care i-ar putea ajuta să verifice proiectele de arme nucleare fără testare”. Nicole Grayevsky, cercetătoare în cadrul Programului de Politică Nucleară de la Carnegie Endowment, consideră că aceste vizite ale oamenilor de știință iranieni au constituit „dovezi convingătoare că Rusia asista Iranul în cercetarea sa în domeniul armelor nucleare, instituțiile rusești afiliate statului furnizând tehnologie și cunoștințe cu dublă utilizare”.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova se opune proliferării armelor nucleare, inclusiv a Iranului. Cu toate acestea, Putin a menționat că Teheranul are dreptul să utilizeze tehnologia nucleară în scopuri pașnice, iar Rusia este gata să sprijine Iranul în dezvoltarea energiei nucleare în scopuri pașnice.

Rusia

