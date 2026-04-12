Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Salarii de pe altă planetă? Cât câștigă astronauții Artemis și de ce veniturile lor sunt, surprinzător, comparabile cu joburi obișnuite

Astronauții implicați în programul Artemis, trimiși mai departe de Pământ decât oricând în ultimele decenii, sunt plătiți cu sume care, la o primă vedere, pot părea modeste raportat la riscurile și complexitatea misiunilor.

Membrii echipajului Artemis II/FOTO:X
Membrii echipajului Artemis II/FOTO:X

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a revenit pe Terra după o misiune de 10 zile în jurul părții îndepărtate a Lunii, amerizând în Oceanul Pacific, în largul coastelor din San Diego. Misiunea este considerată un moment istoric, fiind comparată cu celebra expediție Apollo 13 din 1970.

În ciuda performanței remarcabile, remunerația acestora nu reflectă spectaculosul misiunii. Potrivit datelor oferite de NASA în 2024, salariul mediu anual al unui astronaut este de aproximativ 152.258 de dolari, sumă ajustată periodic în funcție de evoluțiile salariale, scrie The Sun.

Pentru canadianul Jeremy Hansen, singurul membru non-american al echipajului, plata este asigurată de guvernul Canadei, la un nivel similar.

Astronauții nu primesc bonusuri pentru misiunile spațiale

Un aspect care poate surprinde este faptul că astronauții nu primesc bonusuri pentru misiunile spațiale: nu există sporuri pentru risc, ore suplimentare sau performanță, chiar dacă aceștia sunt supuși unor condiții fizice și psihologice extreme, inclusiv după întoarcerea pe Pământ.

Salariul rămâne identic indiferent dacă astronautul se află în spațiu sau la sol. În schimb, aceștia beneficiază de pachete standard oferite angajaților federali, precum asigurări, concedii plătite și planuri de pensii.

Printre avantajele suplimentare se numără transportul subvenționat, cazarea, mesele, parcarea și accesul la programe educaționale și burse oferite de NASA.

În esență, venitul unui astronaut este comparabil cu cel al unui angajat de nivel mediu dintr-un birou sau al unui specialist calificat.

Accesul în această profesie rămâne extrem de dificil

În același timp, accesul în această profesie rămâne extrem de dificil: NASA selectează aproximativ 10 candidați din peste 8.000 de aplicanți.

Pentru cei care aspiră la venituri similare fără a părăsi planeta, există numeroase alternative. Funcții guvernamentale de rang înalt, precum agenții FBI care conduc birouri regionale, inginerii NASA sau consilierii politici seniori, se încadrează în același interval salarial.

De asemenea, profesii din domeniul sănătății și tehnologiei – farmacişti, asistenți medicali specializați, manageri IT sau ingineri software seniori – pot aduce venituri între 150.000 și 155.000 de dolari anual.

Paradoxal, unele joburi aparent obișnuite depășesc cu mult veniturile astronauților

De exemplu, copiloții din aviația comercială pot câștiga între 120.000 și 260.000 de dolari anual, în timp ce căpitanii marilor companii aeriene ajung la venituri medii între 200.000 și 500.000 de dolari.

Și mai surprinzător, salvamarii de pe plajele din Los Angeles pot ajunge la câștiguri de până la 500.000 de dolari pe an, potrivit datelor publicate de organizația OpenTheBooks. În 2022, căpitanul salvamar Daniel Douglas a încasat peste 510.000 de dolari, din care doar 150.000 reprezentau salariul de bază, restul provenind din beneficii, sporuri și ore suplimentare. Un alt exemplu este Fernando Boiteux, șef al salvamarilor, cu venituri de peste 463.000 de dolari.

În sectorul privat, managerii unor magazine Walmart Supercenter pot depăși pragul de 400.000 de dolari anual, datorită bonusurilor consistente și pachetelor de acțiuni.

Printre profesiile care depășesc constant veniturile astronauților se numără și directorii executivi (CEO), directorii financiari (CFO), avocații specializați sau directorii de vânzări.

Comparație orientativă a salariilor:

Polițist: 71.000 – 76.000 dolari

Antreprenor în construcții: 95.000 – 104.000 dolari

Farmacist: aproximativ 137.480 dolari

Profesor universitar: 112.000 – 200.000 dolari

Manager IT senior: 150.000 – 200.000 dolari

Astronaut Artemis: 152.258 dolari

Agent FBI (șef de birou): 155.527 dolari

Asistent medical anestezist: aproximativ 189.000 dolari

Copilot avion comercial: 120.000 – 260.000 dolari

Manager Walmart Supercenter: peste 400.000 dolari

Căpitan companie aeriană: 200.000 – 500.000 dolari

Salvamar Los Angeles: până la 500.000 dolari (cu sporuri și beneficii).

Top articole

Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă
gandul.ro
image
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
mediafax.ro
image
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams
fanatik.ro
image
Cazul unui tată care cere ca iubitul soției să fie ținut departe de cei șase copii ai cuplului. Avocat: „Procurorul a trecut de partea agresorului”
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Salariu atractiv oferit de Kaufland pentru un post de curățenie. Condiția care trebuie îndeplinită
playtech.ro
image
Bun de plată! Ce despăgubiri e obligat să plătească Daniel Pancu dacă rupe contractul cu CFR Cluj
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Paște negru pentru comuniști. Cum a fost arestată conducerea PCdR în zile de sărbătoare
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Rugăciunea pe care să o spui de Paște. Este grabnic ajutătoare și făcătoare de minuni
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Florin Zamfirescu împlinește 77 de ani. Povestea fascinantă a unui uriaș artist. „Actoria este o oglindire în care publicul poate să-și vadă propriile calități, dar și propriile defecte”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?