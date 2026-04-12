Salarii de pe altă planetă? Cât câștigă astronauții Artemis și de ce veniturile lor sunt, surprinzător, comparabile cu joburi obișnuite

Astronauții implicați în programul Artemis, trimiși mai departe de Pământ decât oricând în ultimele decenii, sunt plătiți cu sume care, la o primă vedere, pot părea modeste raportat la riscurile și complexitatea misiunilor.

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a revenit pe Terra după o misiune de 10 zile în jurul părții îndepărtate a Lunii, amerizând în Oceanul Pacific, în largul coastelor din San Diego. Misiunea este considerată un moment istoric, fiind comparată cu celebra expediție Apollo 13 din 1970.

În ciuda performanței remarcabile, remunerația acestora nu reflectă spectaculosul misiunii. Potrivit datelor oferite de NASA în 2024, salariul mediu anual al unui astronaut este de aproximativ 152.258 de dolari, sumă ajustată periodic în funcție de evoluțiile salariale, scrie The Sun.

Pentru canadianul Jeremy Hansen, singurul membru non-american al echipajului, plata este asigurată de guvernul Canadei, la un nivel similar.

Astronauții nu primesc bonusuri pentru misiunile spațiale

Un aspect care poate surprinde este faptul că astronauții nu primesc bonusuri pentru misiunile spațiale: nu există sporuri pentru risc, ore suplimentare sau performanță, chiar dacă aceștia sunt supuși unor condiții fizice și psihologice extreme, inclusiv după întoarcerea pe Pământ.

Salariul rămâne identic indiferent dacă astronautul se află în spațiu sau la sol. În schimb, aceștia beneficiază de pachete standard oferite angajaților federali, precum asigurări, concedii plătite și planuri de pensii.

Printre avantajele suplimentare se numără transportul subvenționat, cazarea, mesele, parcarea și accesul la programe educaționale și burse oferite de NASA.

În esență, venitul unui astronaut este comparabil cu cel al unui angajat de nivel mediu dintr-un birou sau al unui specialist calificat.

Accesul în această profesie rămâne extrem de dificil

În același timp, accesul în această profesie rămâne extrem de dificil: NASA selectează aproximativ 10 candidați din peste 8.000 de aplicanți.

Pentru cei care aspiră la venituri similare fără a părăsi planeta, există numeroase alternative. Funcții guvernamentale de rang înalt, precum agenții FBI care conduc birouri regionale, inginerii NASA sau consilierii politici seniori, se încadrează în același interval salarial.

De asemenea, profesii din domeniul sănătății și tehnologiei – farmacişti, asistenți medicali specializați, manageri IT sau ingineri software seniori – pot aduce venituri între 150.000 și 155.000 de dolari anual.

Paradoxal, unele joburi aparent obișnuite depășesc cu mult veniturile astronauților

De exemplu, copiloții din aviația comercială pot câștiga între 120.000 și 260.000 de dolari anual, în timp ce căpitanii marilor companii aeriene ajung la venituri medii între 200.000 și 500.000 de dolari.

Și mai surprinzător, salvamarii de pe plajele din Los Angeles pot ajunge la câștiguri de până la 500.000 de dolari pe an, potrivit datelor publicate de organizația OpenTheBooks. În 2022, căpitanul salvamar Daniel Douglas a încasat peste 510.000 de dolari, din care doar 150.000 reprezentau salariul de bază, restul provenind din beneficii, sporuri și ore suplimentare. Un alt exemplu este Fernando Boiteux, șef al salvamarilor, cu venituri de peste 463.000 de dolari.

În sectorul privat, managerii unor magazine Walmart Supercenter pot depăși pragul de 400.000 de dolari anual, datorită bonusurilor consistente și pachetelor de acțiuni.

Printre profesiile care depășesc constant veniturile astronauților se numără și directorii executivi (CEO), directorii financiari (CFO), avocații specializați sau directorii de vânzări.

Comparație orientativă a salariilor:

Polițist: 71.000 – 76.000 dolari

Antreprenor în construcții: 95.000 – 104.000 dolari

Farmacist: aproximativ 137.480 dolari

Profesor universitar: 112.000 – 200.000 dolari

Manager IT senior: 150.000 – 200.000 dolari

Astronaut Artemis: 152.258 dolari

Agent FBI (șef de birou): 155.527 dolari

Asistent medical anestezist: aproximativ 189.000 dolari

Copilot avion comercial: 120.000 – 260.000 dolari

Manager Walmart Supercenter: peste 400.000 dolari

Căpitan companie aeriană: 200.000 – 500.000 dolari

Salvamar Los Angeles: până la 500.000 dolari (cu sporuri și beneficii).