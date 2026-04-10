Artemis 2 revine pe Pământ în această noapte. Reintrarea în atmosferă, cel mai periculos moment

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 10-11 aprilie, misiunea Artemis 2 a NASA revine din călătoria sa spre Lună. Întoarcerea din spațiu nu este deloc ușoară, mai ales că este prima dată când un echipaj zboară la bordul navei Orion.

Potrivit Space.com, cea mai periculoasă parte a călătoriei urmează: o coborâre de 13 minute prin atmosfera Pământului, la aproximativ 38.600 km/h, care îi va expune la temperaturi de până la 2.760°C, având doar scutul termic pentru protecție și parașutele pentru încetinire.

„Toate sistemele testate în ultimele nouă zile, de la suport vital și navigație până la propulsie și comunicații, își dovedesc eficiența în ultimele minute ale zborului”, a declarat administratorul asociat NASA, Amit Kshatriya.

„Avem încredere în scutul termic, în parașute și în sistemele de recuperare.”

Capsula Orion revine pe Pământ pe 11 aprilie, la 03:07 (ora României), printr-o amerizare în Oceanul Pacific, după o misiune de 10 zile, iar evenimentul poate fi urmărit live începând cu ora 01:30.

NASA îi va trezi pe astronauți la ora 18:35 (ora României), marcând începutul ultimei lor zile petrecute în spațiu. Centrul de control al misiunii îi va trezi cu o melodie, similar unui ceas deșteptător. Controlorii de zbor au folosit astfel de melodii în fiecare zi a misiunii.

După trezire, echipajul are timp să se pregătească, apoi aceștia încep ultimele activități din spațiu.

La ora 20:50 (ora României), la puțin peste trei ore de la începutul programului, astronauții încep pregătirea capsulei Orion pentru reintrarea în atmosferă. Aceasta presupune depozitarea echipamentelor care nu mai sunt necesare, pregătirea scaunelor și alte operațiuni necesare pentru coborârea în atmosferă.

Nava Orion își corectează traiectoria, iar ulterior echipajul finalizează pregătirile pentru reintrare. Ultimele verificări încep la ora 00:05 (ora României).

Momentul aterizării va fi transmis pe Youtube și serviciile de streaming

La ora 01:30 (ora României), NASA va începe oficial transmisiunea aterizării printr-un program live pe NASA+, serviciul gratuit de streaming al agenției. Transmisia va fi disponibilă și pe YouTube, dar și pe platforme precum Netflix și Amazon Prime.

Comunicațiile sunt transferate către sateliți, apoi modulul echipajului se separă de cel de serviciu, iar capsula execută o manevră pentru a se distanța de acesta înainte de reintrare.

La ora 02:53 (ora României), Orion intră în atmosfera Pământului cu aproximativ 38.600 km/h, la o altitudine de circa 120 km. Scutul termic va suporta temperaturi de până la 2.760°C, iar astronauții vor resimți forțe de aproximativ 3,9G.

Reintrarea capsulei Orion în atmosfera Pământului durează 13 minute și reprezintă cea mai critică fază a misiunii.

În timpul reintrării, comunicațiile vor fi întrerupte temporar (lucru normal și luat în calcul) din cauza plasmei extrem de fierbinți formate în jurul capsulei.

Capsula va reintra în atmosferă la sud-est de Hawaii și va parcurge aproximativ 3.200 km până la locul amerizării.

Începând cu ora 03:03 (ora României), vor fi deschise parașutele pentru a încetini capsula. Mai întâi se vor deschide două parașute de stabilizare, urmate de trei parașute principale.

La ora 03:07 (ora României), astronauții vor reveni pe Pământ printr-o amerizare în Oceanul Pacific, cu o viteză de aproximativ 32 km/h.

Este prima aterizare în ocean după misiunea către Lună din 1972, de la Apollo 17.

La ora 04:07 (ora României), echipajul va fi recuperat din capsula Orion și transportat pe o navă militară, unde va fi supus controalelor medicale înainte de transferul spre SUA. NASA va organiza o conferință de presă la ora 05:30, cu detalii despre starea astronauților și misiune.

Misiunea Artemis II a stabilit un record de distanță față de Terra

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II au stabilit luni un nou record de distanță față de Terra, depășind performanța programului Apollo. Echipa urmează să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii şi faţa ascunsă a acesteia.

Recordul anterior de 400.171 km, stabilit de misiunea Apollo 13, a fost depășit, a anunțat NASA. Astronauții din capsula Orion ar urma să ajungă la peste 406.000 km de Terra, în timpul survolului în jurul Lunii.

Cei patru astronauți nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.