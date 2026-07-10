Israelul avertizează SUA că Iranul ar fi pregătit un nou plan de asasinare a lui Donald Trump

Israelul a transmis Statelor Unite informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Potrivit sursei citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și se referea la un complot concret împotriva liderului american. Informația vine într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, în condițiile în care acordul de încetare a focului dintre cele două părți este considerat tot mai fragil.

Sursele au precizat că autoritățile americane primiseră și în ultimele săptămâni informații despre posibile planuri de asasinare a lui Trump, însă raportul transmis de Israel reprezenta un nou avertisment.

Donald Trump a confirmat miercuri că se consideră principala țintă a regimului iranian.

„Vor să-l elimine pe liderul SUA – pe mine. Sunt pe orice listă. Am văzut în această dimineață că sunt pe fiecare dintre listele lor. Și până acum, cred că am avut puțin noroc, dar poate că nu va dura mult. Aceștia sunt oameni răi, bolnavi. Și trebuie să eradicăm cancerul. Cancerul. Știți ce faceți? Trebuie să eliminați cancerul din timp. Și asta simt”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a afirmat că a aflat recent despre existența unei noi liste pe care figura drept principala țintă de asasinat a Iranului, fără a preciza dacă făcea referire la informațiile furnizate de serviciile secrete israeliene.

În weekend, în timpul funeraliilor organizate pentru liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis la începutul războiului, mulțimi de participanți au scandat lozinci prin care cereau moartea lui Donald Trump, alimentând și mai mult tensiunile dintre cele două state.