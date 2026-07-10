Opt bărbați puși sub acuzare în SUA pentru complot terorist. Ei pregăteau un atac cu drone și lunetiști la un eveniment organizat la Casa Albă

Opt bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru un presupus complot terorist care viza gala UFC organizată în iunie pe peluza Casei Albe.

Marele juriu federal din statul Ohio i-a inculpat pe cei opt pentru conspirație în vederea sprijinirii terorismului și conspirație pentru comiterea de omor pe proprietate federală și asupra unor oficiali ai guvernului american. Potrivit Mediafax, autoritățile nu au precizat cât de aproape au fost suspecții de punerea în aplicare a planului, însă susțin că intervenția forțelor de ordine a împiedicat atacul înainte ca acesta să poată fi executat.

Planul ar fi început cu o lună înainte

Potrivit rechizitoriului, complotul a fost pus la cale încă din luna mai, când membrii grupării ar fi început să strângă bani și să achiziționeze arme de foc, muniție, veste antiglonț, explozibili, drone, echipamente medicale și mijloace de comunicații. Pe 10 iunie, cu patru zile înaintea galei UFC „Freedom 250”, autoritățile au primit informații privind existența unei amenințări la adresa evenimentului organizat pe peluza Casei Albe.

Departamentul Justiției anunțase încă din luna iunie mai multe arestări și acuzații formulate în state diferite, inclusiv Ohio, Missouri, Washington, Nebraska și California. Noul rechizitoriu reunește toate aceste dosare într-un singur proces federal.

Drone cu explozibili și foc asupra mulțimii

Conform documentelor depuse la instanță, unul dintre suspecți le-a declarat anchetatorilor că planul prevedea lansarea unor drone încărcate cu explozibili asupra evenimentului, după care lunetiștii urmau să deschidă focul asupra spectatorilor care încercau să fugă. Anchetatorii susțin că membrii grupului comunicau prin platforme online și își împărțiseră participanții pe niveluri de implicare. Cei din categoria principală își asumaseră încălcarea legii și posibilitatea de a intra în clandestinitate după atac. Potrivit procurorilor, gruparea a desfășurat inclusiv antrenamente de tragere și exerciții cu caracter tactic.

Ultimul inculpat este Chandler D. Scaggs, în vârstă de 21 de ani, din statul Virginia de Vest, arestat în această săptămână. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi trebuit să facă parte din echipa de lunetiști. După arestarea unuia dintre organizatori înaintea evenimentului, Scaggs ar fi încercat să găsească o altă modalitate de a ajunge la Washington și ar fi transmis celorlalți membri că este în continuare dispus să participe la atac. Avocatul său a declarat că analizează acuzațiile și a refuzat să facă alte comentarii.

Procurorii: țintele erau Trump, JD Vance și alți oficiali

Anchetatorii federali susțin că membrii grupării promovau teorii conspiraționiste radicale și sperau ca atentatul să provoace destabilizarea guvernului federal. Potrivit rechizitoriului, printre țintele vizate s-ar fi aflat președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, alți oficiali federali, premierul israelian Benjamin Netanyahu, omul de afaceri Elon Musk și alte persoane considerate de grup drept „ținte de mare valoare”.

Infracțiunea de conspirație pentru sprijinirea terorismului este pedepsită în Statele Unite cu până la 15 ani de închisoare, iar conspirația pentru comiterea de omor poate atrage inclusiv pedeapsa cu închisoarea pe viață.