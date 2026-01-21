Reuters: SUA intenționează să elimine aproximativ 200 de posturi din NATO/ Țările afectate

SUA plănuiesc să elimine aproximativ 200 de posturi din entităţile NATO care supraveghează şi planifică operaţiunile militare şi de informaţii ale alianţei.

Potrivit surselor Reuters, printre organismele care vor fi afectate se numără Centrul de fuziune a informaţiilor NATO din Marea Britanie şi Comandamentul forţelor speciale aliate din Bruxelles.

Personalul STRIKFORNATO, cu sediul în Portugalia, care supervizează unele operaţiuni maritime, va fi, de asemenea, redus, la fel ca şi din alte câteva entităţi NATO similare, au declarat sursele.

Sursele nu au specificat motivul pentru care SUA au decis să reducă numărul de angajaţi dedicaţi rolurilor NATO, dar aceste măsuri sunt în concordanţă cu intenţia declarată a administraţiei Trump de a transfera mai multe resurse către emisfera vestică.

Schimbările recente în desfășurarea trupelor americane în Europa sunt minore și nu indică o retragere semnificativă.

Aproximativ 80.000 de militari sunt staționați pe continent, aproape jumătate fiind în Germania. Totuși, măsurile au stârnit îngrijorări privind viitorul NATO, amplificate de acțiunile și declarațiile președintelui Donald Trump.

Un oficial NATO a precizat că prezența SUA în Europa rămâne ridicată și schimbările de personal nu sunt neobișnuite.

„Autorităţile NATO şi SUA sunt în contact strâns cu privire la poziţia noastră generală – pentru a se asigura că NATO îşi păstrează capacitatea robustă de descurajare şi apărare”, a declarat oficialul NATO.

Casa Albă şi Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Reuters nu a putut obţine o listă completă a entităţilor NATO care vor fi afectate de noua politică. Aproximativ 400 de membri ai personalului american sunt staţionaţi în cadrul entităţilor ce vor suferi reduceri, a declarat una dintre surse, ceea ce înseamnă că numărul total al americanilor din organismele NATO afectate va fi redus cu aproximativ jumătate.

SUA nu vor înlocui majoritatea membrilor care părăsesc posturile din NATO, într-un context de tensiuni diplomatice crescute.

Trump a amenințat anterior cu retragerea din alianță și susținea că îl va încuraja pe Putin să atace membri NATO care nu contribuie suficient la apărare.

Totuși, în prima jumătate a anului 2025, Trump părea mai apropiat de NATO, lăudând liderii europeni pentru creșterea cheltuielilor militare.

În decembrie 2025, oficialii Pentagonului au anunțat că SUA doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni.

Acest transfer de sarcini către membrii europeni ai NATO ar schimba dramatic modul în care SUA, membru fondator al alianței, colaborează cu cei mai importanţi parteneri militari ai săi.

În cadrul unei întâlniri cu diplomații europeni, oficialii Pentagonului și-au exprimat nemulțumirea față de ritmul cu care Europa își consolidează capacitățile de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.