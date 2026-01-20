Video Trump: Macron și Starmer devin puțin duri când nu sunt eu prin preajmă. Ce spune despre Groenlanda

Președintele SUA Donald Trump spune că se înțelege bine cu Keir Starmer și Emmanuel Macron, dar afirmă că aceștia devin „puțin duri” atunci când el nu este prezent. „Dar atunci când sunt, mă tratează foarte frumos”, afirmă liderul american.

Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum ar caracteriza relația sa cu Keir Starmer și cu președintele francez Emmanuel Macron în acest moment.

De asemenea, a fost întrebat dacă a vorbit cu ei după postarea sa de pe rețelele sociale mai devreme în cursul zilei, o referire aparentă la critica sa legată de acordul privind Insulele Chagos din Marea Britanie.

„Nu, nu am vorbit cu ei, dar cred că mă înțeleg foarte bine cu ei”, a spus Trump, potrivit skynews.

„Întotdeauna mă tratează bine. Uneori devin puțin duri când nu sunt prin preajmă, dar atunci când sunt, mă tratează foarte frumos. Și, știți, îmi plac amândoi.”, a spus Trump.

Pe de altă parte, Trump a comentat și situația legată de Groenlanda, afirmând că lucrurile se vor „rezolva destul de bine”.

Un reporter l-a întrebat despre tarifele pe care le-ar putea impune Europei dacă aceasta nu sprijină planul său de achiziție a insulei.

„Avem multe întâlniri programate pe tema Groenlandei. Plecam în această seară, după cum știți, spre Davos, și avem multe întâlniri programate pe tema Groenlandei. Și cred că lucrurile se vor rezolva destul de bine”, a spus liderul american.