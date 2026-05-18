Scurtcircuit în rețeaua NATO. Cum a aflat armata poloneză din presă despre anularea unei desfășurări de trupe americane, din cauza unui e-mail blocat

Relațiile strategice dintre Varșovia și Washington sunt puse la încercare de un incident birocratic cu implicații geopolitice majore. Miercuri, Polonia s-a trezit luată prin surprindere de decizia neașteptată a Pentagonului de a anula o planificată desfășurare de trupe americane pe teritoriul său. Însă, potrivit unor surse din cercul de apropiați ai șefului Marelui Stat Major polonez, generalul Wiesław Kukuła, avertismentul de la Washington sosise încă de la începutul săptămânii. Problema? Mesajul a rămas blocat în sistemul securizat de e-mail al generalului, scrie politico.eu.

Ca urmare a acestei erori de comunicare internă, conducerea Ministerului Apărării Naționale de la Varșovia și comandanții armatei poloneze au aflat despre modificarea planurilor celui mai important aliat transatlantic direct din mass-media americană.

Un e-mail de o singură frază și un „haos organizațional”

Mesajul transmis la începutul săptămânii trecute anunța că armata SUA suspendă rotația planificată a peste 4.000 de militari dintr-o brigadă blindată (mai exact, Brigada 2 Blindată a Diviziei 1 Cavalerie din Texas). Informația a fost publicată în premieră miercuri de publicația Army Times, fiind ulterior confirmată de oficialii Pentagonului, care au apărat decizia, numind-o rezultatul unui proces de evaluare complex, și nu o hotărâre de ultim moment.

În culisele Statului Major de la Varșovia, situația este descrisă ca un eșec sistemic.

„Ceea ce s-a întâmplat la sediul central este un haos organizațional tipic”, a declarat sub protecția anonimatului o sursă militară poloneză.

Legislația privind protecția informațiilor clasificate stipulează că doar șeful unei instituții poate accesa corespondența secretă. Într-o structură militară dinamică, această rigiditate poate deveni paralizantă dacă nu sunt delegate competențe. Fiind extrem de ocupat și deseori în deplasare, generalul Kukuła nu a deschis e-mailul la timp, iar adjuncții săi nu aveau autorizația de a o face.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major, colonelul Marek Pietrzak, a respins însă vehement aceste acuzații, declarând scurt: „Nu s-a primit nicio informație luni. Schimbați-vă sursele”. Cu toate acestea, surse interne insistă că notificarea — un mesaj formal, de o singură frază, trimis prin canalele de rutină — se afla deja în sistem.

Asigurări politice versus realitatea din teren

Pentru a gestiona criza de imagine, vicepremierul și ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a ieșit rapid cu declarații publice, dând asigurări că decizia SUA nu reprezintă o reducere permanentă a contingentului american. Kosiniak-Kamysz a precizat că s-a consultat de urgență cu generalul american Alexus Grynkewich, comandantul forțelor SUA în Europa, dar și cu premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki, comandantul suprem al armatei.

Cu toate acestea, dincolo de discursul oficial optimist, în rândul cadrelor militare poloneze nemulțumirea este profundă. Generalul în retragere Mieczysław Cieniuch, fost șef al Statului Major, a explicat că o astfel de informație trebuia clasificată drept urgentă: „Aceasta nu are doar o dimensiune militară, ci și una profund politică”. La rândul său, generalul în retragere Jarosław Gromadziński a avertizat că acest incident demonstrează o „defecțiune profundă” a fluxului informațional din armata poloneză.

Deși oficialii politici neagă o diminuare a prezenței militare aliate pe flancul estic al NATO, unii ofițeri polonezi recunosc, sub rezerva anonimatului, că amploarea prezenței americane va scădea, chiar dacă nu în măsura speculată inițial de presă. „Suntem cu toții furioși că aflăm aceste lucruri din mass-media, în loc să le aflăm de la superiorii noștri”, a concluzionat un ofițer polonez, subliniind breșa de încredere apărută în urma acestui eșec birocratic.