Reacția lui Trump la informația că Rusia transmite Iranului informații: „Nu merge prea bine, dacă o fac”

Președintele american Donald Trump a minimizat importanța informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date de țintire împotriva forțelor SUA din Orientul Mijlociu, susținând că, dacă astfel de acțiuni au loc, impactul lor este redus.

Declarațiile lui Trump vin după apariția unui material în The Washington Post, care relata o posibilă cooperare militară între Moscova și Teheran, potrivit Tvr Info.

Întrebat despre raportul care indica faptul că Rusia ar transmite Iranului informații utile pentru atacuri asupra pozițiilor americane, Trump a afirmat că nu există certitudini, dar a sugerat că rezultatele ar fi oricum limitate. Liderul de la Casa Albă a subliniat că evoluțiile recente arată că Iranul nu a obținut câștiguri semnificative, ceea ce, în opinia sa, ar demonstra lipsa de eficiență a unui astfel de sprijin

„Nu știm, dar nu merge prea bine, dacă o fac „Nu face mare lucru, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână”, le-a dspus Trump jurnaliștilor.

„Pot trimite cât de multe informații vor, dar cei care le primesc sunt deja supraîncărcați”

Rugat să clarifice, președintele a evitat un răspuns direct și a făcut o comparație cu sprijinul pe care serviciile americane îl oferă Ucrainei în conflictul cu Rusia.

„Dacă am face asta, ei ar spune că o facem împotriva lor. Pot trimite cât de multe informații vor, dar cei care le primesc sunt deja supraîncărcați. Într-o astfel de situație, și Rusia ar ajunge să fie copleșită” a mai spus Trump.

Trump a sugerat că schimburile de informații sunt o practică obișnuită în zonele de conflict și a adăugat că, în condițiile actuale, chiar și Rusia ar putea fi „copleșită” dacă ar încerca să gestioneze un volum mare de date operaționale.

Contextul militar: dronele Shahed și capacitatea Iranului

Dronele Shahed, furnizate inițial Rusiei în primele luni ale invaziei din 2022, continuă să fie un element central în atacurile asupra Ucrainei. Acestea sunt folosite aproape zilnic în operațiuni nocturne și, recent, au fost implicate și în atacuri asupra unor țări din zona Golfului Persic.

Donald Trump a susținut că Iranul ar avea dificultăți în a-și menține producția de drone, afirmând că industria iraniană ar funcționa la o fracțiune din capacitatea inițială. Potrivit acestuia, diminuarea acestei capacități ar contribui, pe termen lung, la o situație globală mai sigură.

Amintim că SUA dețin informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum