Video Minori din Rusia, folosiți în reclame pentru asamblarea dronelor Shahed. Ar câștiga mii de dolari pe lună: „Părinții mei sunt mândri de mine”

În Republica Tatarstan din Rusia este în desfășurare o campanie publicitară în care adolescenți promovează munca de asamblare a dronelor kamikaze Shahed, folosite de forțele ruse în războiul din Ucraina.

Conform publicației independente cu profil științific T-invariant, jurnaliștii au obținut o arhivă de 6,49 gigabyți cu videoclipuri promoționale intitulată „AP Boats”. În ultimii ani, termenul „boats” este utilizat în Alabuga pentru a desemna producția de drone. Campania de promovare a fost lansată de Zona Economică Specială Alabuga și școala profesională Alabuga Polytechnic.

Arhiva conține zeci de clipuri în care elevi ai școlii profesionale explică modul în care combină studiile cu munca de asamblare a dronelor. În materialele video, adolescenții spun că pot câștiga aproximativ 150.000 de ruble pe lună (circa 1.900 de dolari) în al doilea an de „lucru” și până la 350.000 de ruble (aproximativ 4.450 de dolari) în al treilea an.

„Mă numesc Darina. Am 16 ani. Anul viitor, voi câștiga 150.000 de ruble pe lună. Studiez la Politehnica din Alabuga și lucrez la cea mai mare fabrică de drone din lume. Părinții mei sunt mândri de mine. Vrei să faci la fel?”, spune o elevă într-unul dintre videoclipuri.

Un alt student afirmă că părinții lui „nu au înțeles” inițial decizia de a asambla drone, dar susține că a acceptat slujba pentru că este „un patriot”. În alte clipuri, adolescenții spun că „își ajută țara” și că familiile lor sunt mândre de activitatea lor.

Un videoclip cu un student în anul al treilea se încheie cu mesajul: „Părinții mei mi-au spus «Ești un bărbat adevărat»”.

Un blogger citat de publicația T-invariant susține că instituțiile implicate investesc sume mari în promovarea acestor reclame.

„În ultimul an, agențiile m-au abordat cu acest lucru cam o dată pe trimestru, dar este prima dată când mi-au adus videoclipuri de acest gen. Estimez că cheltuiesc zeci de milioane de ruble pe o singură campanie”, a declarat acesta.

Potrivit sursei citate, publicarea unui anunț de aproximativ 25 de secunde poate costa între 250.000 și 1,5 milioane de ruble (între 3.200 și 19.000 de dolari), în funcție de audiența blogului sau a canalului pe care este difuzat.

Reclamele cu studenți au fost deja publicate de canalul Telegram pro-război Rybar, care are peste 1,5 milioane de abonați, și de canalul Telegram al forumului rus Dvach, cu aproximativ 920.000 de abonați, relatează publicația Meduza.

T-invariant notează că Alabuga Polytechnic a mai publicat reclame similare și în 2023, însă noile videoclipuri sunt „mai agresive și mai directe”.

În iulie 2023, canalul media Protocol și canalul YouTube RZVRT au relatat că studenților din Alabuga li s-a cerut să participe la asamblarea dronelor de atac iraniene Shahed utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Unii studenți au declarat atunci că nu au putut refuza munca și că li s-a interzis să vorbească despre acest lucru.

În 2024, căminul universității din Alabuga a fost lovit de drone ucrainene.