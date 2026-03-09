Ce explicații a găsit Chivu după încă un derby pierdut de Inter Milano. Antrenorul român nu se descurcă împotriva granzilor

Fără atacanții titulari Lautaro Martinez și Marcus Thuram, primul accidentat, iar al doilea răcit, vicecampioana Europei și din Serie A, Inter Milano, n-a găsit drumul spre gol împotriva rivalei locale AC Milan. „Diavolul” s-a impus cu 1-0 și a redus la 7 puncte distanța de liderul Inter, cu 10 etape rămase de jucat.

Cristian Chivu, 45 de ani, a analizat înfrângerea echipei astfel: „Prima repriză a fost slabă. În a doua repriză, ne-am intensificat jocul și, pe alocuri, am reușit să obținem câteva ocazii.

În cele din urmă, am încercat să încercuim acel blocaj jos, chiar schimbând formula, dar, din păcate, nu am reușit să egalăm. Am jucat prost.

Milan ne-a așteptat în apărare și ne-a lovit pe contraatac. Trebuie să ne îmbunătățim, continuând lucrurile bune pe care le-am făcut până acum”.

Problema constă întotdeauna în meciurile directe pentru Interul lui Chivu: „Ar fi trebuit să facem mai bine. Jocul nostru depinde întotdeauna de atacanții noștri, care au fost puțin deficitari astăzi. Nu a fost un meci care să strice încrederea acestui grup”.

Inter a cerut un penalty în prelungiri, după un henț controversat pe final: „Avem un VAR care a verificat, cred... Nu am nimic de spus. Mă concentrez pe prestație și pe greșelile mele. Echipa asta mai are 10 meciuri și 30 de puncte de câștigat, trebuie să mergem mai departe. Chiar și cu un rezultat diferit astăzi, nimic nu s-ar fi schimbat”.